Pogoda długoterminowa: Po wielkanocnych upałach mieszkańcy UK mogą się spodziewać nawet 6 tygodni bardzo ciepłej i słonecznej pogody

Druga połowa przerwy wielkanocnej z pewnością nie zawiedzie mieszkańców UK, którzy w całym niemal kraju będą się cieszyć bardzo ciepłą i słoneczną pogodą. Ale na tym się nie skończy, ponieważ, jak przewidują meteorolodzy, wielkanocne upały dadzą początek długoterminowej, pięknej pogodzie.

Jak podaje Met Office, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w wielu regionach UK będzie cieplej niż w popularnych kurortach Europy południowej - St Tropez na południu Francji, na wyspie Korfu w Grecji, w Bodrum w Turcji czy nawet w Marbelli w Hiszpanii. Ale gorąca i słoneczna pogoda na koniec przerwy wielkanocnej to nie jedyny dobry prognostyk – meteorolodzy twierdzą, że mieszkańcy Wysp będą też mogli się cieszyć dobra pogodą prawdopodobnie przez najbliższe 6 tygodni. - Temperatury w maju będą najprawdopodobniej zbliżone albo wyższe niż przeciętne temperatury notowane w tym okresie – mówi jeden z meteorologów z Met Office cytowany przez dziennik „Daily Mirror”.

Inny z kolei ekspert, James Madden z Exacta Weather przypuszcza, że wysokie temperatury powinny się utrzymać do wakacji, co oznacza, że mieszkańcy Wysp mogą się szykować na udaną wiosnę. W drugiej połowie kwietnia będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia okresami ciepłej pogody, które nie ustąpią także i w maju. To utoruje drogę ciepłemu początkowi lata – powiedział Madden na łamach „Daily Express”.

