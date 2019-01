91 proc. Polaków uważa, że Anglicy nie wiedzieli, za czym głosują w referendum ws. Brexitu

Na odpowiedź Theresy May ws. pomysłu zjednoczenia Irlandii nie trzeba było długo czekać. Wczoraj po południu szefowa brytyjskiego rządu stanowczo sprzeciwiła się jakimkolwiek takim inicjatywom.

Z najnowszych sondaży wynika, że, gdyby referendum ws. Brexitu odbyło się dzisiaj, to jego wynik mógłby być zupełnie inny niż w czerwcu 2016 roku. Okazuje się, że obecnie 59:49 badanych osób opowiedziałoby...

W rządzie Theresy May panuje chaos odnośnie polityki imigracyjnej! Polacy na tym skorzystają?

Szumne zapowiedzi Theresy May o szybkim ograniczeniu imigracji do kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie można powoli włożyć między bajki. Okazuje się, że w rządzie torysów nie tylko nie ma konsensusu co...