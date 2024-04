W City of London Academy policjanci z City przeprowadzili z uczniami z Southwark specjalne szkolenie. Celem zajęć było nauczenie nastolatków, jak pomóc osobie ugodzonej nożem lub postrzelonej.

Tuż po Świętach Wielkanocnych nastolatkowie z jednej ze szkół średnich w Southwark wzięli udział w specjalnych zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy z City of London Police. Na zajęciach, które odbyły się w City of London Academy, policjanci próbowali uczulić 13-latków na sytuacje związane z pomocą osobom postrzelonym lub ugodzonym nożem. Niezależnie bowiem od tego, czy chodzi o ranę kłutą, czy postrzałową, udzielenie pierwszej pomocy do czasu przyjazdu na miejsce zdarzenia odpowiednich służb może być kluczowe dla uratowania komuś życia.

Our officers have been teaching year 9 students at the City of London Academy how to treat stab wounds and stop a bleed.

The students were shown potentially lifesaving skills and how to provide emergency treatment to someone suffering from a stab wound or ballistic injury. pic.twitter.com/qSKD8BECrF

— City of London Police (@CityPolice) April 2, 2024