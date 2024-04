Kryzys w UK Dlaczego Polacy decydują się na powrót z Polski do UK?

W wyniku Brexitu, pandemii, kryzysu kosztów życia oraz wojny na Ukrainie losy wielu emigrantów z Polski mocno się skomplikowały. „Przedtem”, po tym, jak UK otworzyło swoje granice dla pracowników z Polski, sprawa wydawała się jasna.

Na Wyspie zarobki były lepsze, a jeśli miałeś trochę szczęścia, to przy odpowiednim nakładzie pracy dało się w Wielkiej Brytanii całkiem nieźle urządzić. „Teraz” jednak sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W ten (na ogół!) dość czarno-biały podział wdarło się wiele odcieni szarości. Część Polaków została. Część Polaków pod wpływem tych dość dramatycznych wydarzeń opuściło UK, wróciło do Polski. W ojczyźnie udało im się odnaleźć na nowo, choć nierzadko nie było to niełatwe. Jednak niektórzy z „wracających” nie potrafili ułożyć sobie życia w Polsce, czego efektem była kolejna fala reemigracji na Wyspy.

Dlaczego Polacy reemigrują do UK?

Czym jednak Polacy wracający do UK, do Anglii, na Wyspy, podejmujący na nowo emigrancki los się kierują? Wypada zapytać ich samych!

Temat ten został poruszony na jednej z polonijnych grup na Facebook`u. Na jednej z grup facebookowych użytkownik poprosił, by osoby, które wróciły do Polski z UK, ale potem zdecydowały się na reemigrację, podzieliły się swoimi motywami. Oto co napisał ów facebookowicz, pragnący zachować anonimowość:

„Cześć wszystkim Myślę o powrocie do Anglii, wiem, że dużo osób już to zrobiło i moje pytanie, czym się kierowaliście? (u mnie, status, praca, mieszkanie, wszystko jest ogarnięte na ewentualny powrót). Dzięki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi”.

Pieniądze, edukacja, mentalność…

Warto zwrócić uwagę, że autor tematu nie będzie zaczynał od zera w UK. Wraca do pracy, którą wykonywał wcześniej i zapewne nie będzie musiał zaczynać od minimalnej płacy i od przysłowiowego zmywaka. Na co jednak zwrócono mu uwagę? – My wróciliśmy do UK ze względu na szkołę. W Polsce nic się nie zmieniło w edukacji od 30 lat – pisze Anna i wtóruje jej Justyna, która dodaje „ba, jest sto razy gorzej i my też wracamy z tego powodu”.

– Moim zdaniem nadzorca, który kieruje szaleństwem na stronę UK, jest przede wszystkim mentalność ludzi. Mam już pierwsze zderzenie z rzeczywistością polską za sobą. Praca – cwaniaczki na stanowiskach kierowniczych, które tak naprawdę spełniają swoje ukryte ambicje, aby zapewnić twoją najwyższą jakość nad podwładnymi. Co z tego, że masz papier i tylko zaczynasz w tym systemie. Możesz być profesorem i tak jesteś zgnojony Możliwości rozwoju w UK są znacznie większe niż w Polsce – dodaje Szymon.

– Moje kilka lat temu spędziliśmy w PL 3 m-ce. Rodzina była przez 5 dni, potem każdy wrócił do swoich obowiązków i przez pozostały czas się nie odezwał, nie mówiąc o pomocy. Ciągła krytyka i kretyńskie rady. Perspektywy na prace były, ale zarobki marne i z samych rozmów z „szefem” można szybko wywnioskować ze „przepraszam, ale nie” – uzupełnia Grzegorz.