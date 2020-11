O połowę niższe podatki. Polski rząd pracuje nad projektem ulgi podatkowej dla emigrantów wracających z Anglii

Fot: Wikimedia Commons

Będzie ulga podatkowa dla osób wracających do Anglii? Polskie ministerstwo finansów pracuje nad projektem specjalnej ulgi podatkowej przeznaczonej dla tych, którzy do tej pory legalnie zarabiali na emigracji, ale teraz chcą wrócić do ojczyzny.

Dziennikarze polskiego portalu finansowego Money.pl informują, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad wprowadzeniem ulgi podatkowej dla powracających do Polski imigrantów. Co polskie władze mogą zaoferować tym, którzy do tej pory żyli i pracowali poza granicami naszej ojczyzny? W jaki sposób rząd chce ich "skusić" i skłonić do powrotu do kraju? Według doniesień rodzimy mediów chodzi o ulgę podatkową w wysokości 50% obowiązującą przez pierwsze dwa lata po powrocie.

Od razu warto jednak zwrócić uwagę, że zmniejszenie daniny będzie obowiązywać DOPIERO po złożeniu rocznego zeznania podatkowe. Zatem z 50% "zniżki" będzie można skorzystać dopiero w rok po przyjeździe do kraju!

"Wędka" na planujących powrót z emigracji do kraju

W jaki sposób będzie to działało? Money.pl podaje bardzo konkretny i wymowny przykład: "Kowalski wraca do Polski i zaczyna tu pracować i zarabiać. Po pierwszym roku pracy ma do zapłacenia 18 tys. zł z tytułu PIT. Płaci całość. W kolejnym roku podatek wynosi znowu 18 tys. zł. Tym razem Kowalski odlicza sobie 50 proc. z podatku, który zapłacił rok wcześniej, czyli 9 tys zł." - to wyglądałaby hipotetyczna sytuacja w pierwszym roku obowiązywania rzeczonej ulgi'

"W kolejnym roku do zapłaty jest znowu 18 tys. zł, Kowalski robi kolejne odliczenie. Tym razem może odliczyć tylko 50 proc. z tego, co zapłacił rok wcześniej, czyli 4,5 tys zł. Do zapłaty zostanie mu 13,5 tys zł." - a tak wyglądałoby to w drugim roku obowiązywania ulgi.

Na czym będzie polegał projekt, nad którym ma pracować rząd Mateusza Morawieckiego?

Warto w tym miejscu przypomnieć, że władze RP szykują się również do zniesienia ulgi abolicyjnej. Rząd Mateusza Morawieckiego postanowił podjąć działania zmierzające do uszczelnienia dochodów uzyskiwanych przez Polaków za granicą. Propozycja nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada ograniczenie ulgi abolicyjnej do 1360 zł dla polskich rezydentów podatkowych pracujących za granicą, co, według Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, stanowi de facto likwidacją tej ulgi.

Jeśli chcecie przeczytać na ten temat więcej to odsyłamy do naszych poprzednich tekstów, w których dogłębnie analizujemy ten temat: "Polacy pracujący za granicą wściekli na polski rząd. Krytykują propozycję podwójnego opodatkowania ich dochodów", "Polski rząd położy rękę na Twoich dochodach z zagranicy? Ministerstwo Finansów planuje zlikwidować ULGĘ ABOLICYJNĄ oraz "Emocjonalny list Polki obnaża ignorancję polskich władz w sprawie Polaków w UK".

Wracając do informacji przekazanej przez Money.pl - nie da się ukryć, że takie rozwiązanie, o ile rzecz jasna wejdzie w życie, jest mocno celowane w Polaków planujących powrót do Polski z UK. Czy jednak rząd skusi projektem "ulgi na powrót" emigrantów z Wysp? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jak oceniacie projekt pomocy dla Polaków wracających do Polski? Czekamy na Wasze komentarze na naszym profilu na FB!

