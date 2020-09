Polski rząd położy rękę na Twoich dochodach z zagranicy? Ministerstwo Finansów planuje zlikwidować ULGĘ ABOLICYJNĄ

Fot. Getty

Czy polski rząd zlikwiduje od 1 stycznia 2021 r. ulgę abolicyjną, pozwalającą polskim rezydentom podatkowym pracującym za granicą na rozliczanie dochodów jedynie w kraju, w którym je osiągają? Taki projekt przygotowało właśnie Ministerstwo Finansów, ale jak na razie nie wskazało przyczyn planowanych zmian.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, w którym znalazł się zapis dotyczący zniesienia ulgi abolicyjnej. „Jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)” - czytamy we fragmencie projektu, który wyraźnie wskazuje, że rząd Mateusza Morawieckiego planuje zlikwidować ulgę abolicyjną. A co to dokładnie znaczy „zlikwidować ulgę abolicyjną”?. Cóż, pod tym nieco niejasnym pojęciem kryje się powrót do opodatkowywania także w Polsce dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych za granicą.

Ulga abolicyjna

Dotychczas ulga abolicyjna pozwalała Polakom pracującym za granicą, ale nadal mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP (i tym samym podlegającym tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia ich źródeł), na uiszczanie podatku od dochodów jedynie w państwie, w którym są one osiągane. W razie jednak likwidacji ulgi abolicyjnej Polak, który pozostanie polskim rezydentem podatkowym (z uwagi na fakt posiadania nad Wisłą centrum życiowych interesów – na przykład najbliższej rodziny), będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę miedzy podatkiem w Polsce, a podatkiem zapłaconym za granicą. To niechybnie oznacza wzrost obciążeń podatkowych dla niektórych osób pracujących za granicą.

Nowe przepisy już wkrótce

Wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów chce przyjąć projekt jeszcze w III kwartale tego roku, czyli do końca września. Jeśli tak się stanie, to można się spodziewać, że ulga abolicyjna zostanie zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2021 r. Likwidacja ulgi dla polskich rezydentów podatkowych będzie dotyczyć przychodów uzyskiwanych z umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, a także „z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi”.