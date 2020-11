W Wielkiej Brytanii największe bezrobocie od 2016 roku. Na Wyspach zwolniono rekordową liczbę osób

W ciągu trzech miesięcy do września włącznie mieliśmy do czynienia z największym wzrostem bezrobocia od roku 2016.

Office for National Statistics podało, że od lipca do września (włącznie) bezrobocie na Wyspach wzrosło do rekordowego od 2016 roku poziomu 4,8 proc. W tym okresie także odnotowano najwyższą liczbę zwolnień na poziomie 314 tysięcy.

Sytuacja na brytyjskim rynku pracy jest obecnie bardzo trudna. Najnowsze dane ONS pokazują, że w okresie trzech miesięcy do września włącznie mieliśmy do czynienia z rekordowym wzrostem bezrobocia na Wyspach.

Rekordowe bezrobocie w UK

Od lipca do września włącznie wskaźnik bezrobocia wzrósł rekordowo od listopada 2016 roku, do poziomu 4,8 proc., a liczba osób zaklasyfikowanych jako bezrobotne wyniosła do 1,62 mln. Okazuje się, że zwolnień w trzecim kwartale tego roku było ponad dwukrotnie więcej niż w drugim kwartale.

Przyczyny tego wzrostu ekonomiści upatrują w wygaszaniu przez brytyjski rząd programu furlough, w ramach którego pracownicy otrzymywali 80 proc. swojego wynagrodzenia. Ostatecznie wprawdzie doszło do przedłużenia przez rząd programu pomocowego dla pracowników do marca przyszłego roku, jednak ze względu na to, iż decyzja ta zapadła dość późno, wielu pracodawców zdążyło przeprowadzić masowe zwolnienia.

Liczba zatrudnionych

W przypadku liczby osób zatrudnionych na Wyspach mamy do czynienia ze spadkiem o 782 tys. w samym październiku w porównaniu do marca tego roku. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród młodych osób w grupie wiekowej od 16 do 24 lat. W trzecim kwartale tego roku pracę straciło dwa razy więcej osób niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.

Jak powiedział Jonathan Athow z ONS:

- Obserwujemy dalsze osłabienie na rynku pracy, mniej jest osób na etatach i ogólnie zatrudnionych. To obecnie jest przyczyną ogólnego wzrostu bezrobocia.

Zaznaczył także, że w Wielkiej Brytanii coraz więcej osób traci pracę, jednak nadal aż 2,5 mln pracowników przebywa na furlough i znajduje się w „niepewnej sytuacji” dotyczącej przyszłości.