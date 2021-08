4 najdziwniejsze przesądy dotyczące latania samolotem. Wiara w niektóre może mieć katastrofalne skutki

Fot. Getty

Przesądy są zwykle niezbyt groźnymi przekonaniami na temat konsekwencji przypadkowych (wydawałoby się) zdarzeń. Wśród pasażerów linii lotniczych istnieje jednak kilka przesądów, które mogą okazać się tragiczne w skutkach. Oto 4 najdziwniejsze zachowania pasażerów, spowodowane wiarą w przesądy na temat latania samolotem.

Zapukanie w niemalowane drewno czy ominięcie czarnego kota, żeby nie przeszedł nam drogi, to powszechnie znane przykłady nieszkodliwych zachowań, wywołanych wiarą w określone przesądy. Jakie są najbardziej powszechne przesądy dotyczące latania samolotami? Poniżej znajdziesz cztery najdziwniejsze przesądy lotnicze. W przypadku niektórych z nich, aż trudno uwierzyć, że ktoś rzeczywiście robi takie rzeczy - nieświadomie ryzykując bezpieczeństwo podróży…

4 najdziwniejsze przesądy dotyczące latania samolotem

Dlaczego niektórzy ludzie dotykają samolotu, wsiadając do niego na lotnisku? Jakie zasady rządzą nadawaniem nazw trasom lotniczym? Z pewnością motywów może być wiele - a jednym z nich jest ludzka wiara w przesądy. Oto cztery najdziwniejsze - i czasem bardzo niebezpieczne - przesądy na temat latania samolotem.

1. Wrzucanie monet do silnika

Niektóre osoby wierzą, że w celu zapewnienia sobie szczęśliwego lotu, należy wrzucić monetę do silnika samolotu - analogiczne do wrzucania monet do fontanny czy sadzawki. Niestety - o ironia - to zachowanie może okazać się wyjątkowo tragiczne w skutkach, doprowadzając nawet do katastrofy lotniczej. Jak podane portal „Tanie loty”, jedynie w 2019 roku odnotowano aż pięć przypadków wrzucenia monety do turbiny samolotu przez pasażera. Na szczęście, wszystkie incydenty były w porę zauważane i monetę udawało się usunąć przed startem. Zajścia te powodowały jednak bardzo duże opóźnienia.

2. Dotykanie samolotu przed wejściem na pokład

Dlaczego niektórzy pasażerowie dotykają samolotu, zanim do niego wsiądą? Jak się okazuje, to zachowanie również może być wynikiem przesądu. Podobnie, jak w przypadku wrzucania monet do silnika samolotu, wiele osób jest przekonanych, że dotknięcie dłonią zewnętrznej powierzchni samolotu zapewni bezpieczną podróż. Na szczęście ten przesąd jest raczej nieszkodliwy.

3. Szczęśliwe i pechowe liczby

Uznawanie przez część ludzi istnienia pechowych i szczęśliwych liczb nikogo chyba nie zaskakuje. W kulturze zachodniej dość powszechne są na przykład przesądy dotyczące „pechowej” liczby 13. Właśnie tego rodzaju negatywne lub pozytywne skojarzenia niejednokrotnie wpływają na decyzje linii lotniczych, dotyczące nazywania tras lotniczych.

Przykładowo, w Europie i Ameryce, z powodu demonicznego znaczenia przypisywanego zwyczajowo liczbie 666, linie lotnicze generalnie unikają stosowania tej liczby w nazwach tras. Wyjątek stanowi tu jednak jedna trasa Ryanaira (z Dublina do Birmingham), którą nazwano FR666.

4. Recytowanie

Wśród najdziwniejszych przesądów lotniczych nie można też nie wymienić recytowania. Wiele osób przed lotem lub w trakcie szeptem lub tylko w myślach powtarza mantry, modlitwy, a nawet rymowanki, wiersze czy teksty piosenek. Tego typu recytowanie może być bardzo uspokajające, dając subiektywne przekonanie o tym, że w jakiś sposób (być może nie do końca zrozumiały) kontroluje się sytuację - start samolotu, lot czy lądowanie.