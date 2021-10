Większość mieszkańców UK popiera podniesienie płacy minimalnej do £15 za godzinę pracy

Fot. Getty

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej, większość mieszkańców UK popiera podniesienie płacy minimalnej do £15 za godzinę. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia osobom najsłabiej zarabiającym w społeczeństwie cieszy się poparciem także wśród wyborców Partii Konserwatywnej.

Badanie dotyczące ewentualnego podniesienia płacy minimalnej do £15 za godzinę przeprowadziła pracownia Pollster Survation, na zlecenie think tanku Autonomy. Z badania wynika, że za tak znaczącym zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia opowiada się 65 proc. ankietowanych, a tylko 14 proc. wyraźnie takiemu pomysłowi się sprzeciwia. Płacę minimalną na poziomie £15 za godzinę popiera 76 proc. wyborców Partii Pracy i aż 59 proc. Partii Konserwatywnej, natomiast sprzeciwia się temu 9 proc. wyborców Partii Pracy i 23 proc. wyborców Partii Konserwatywnej.

Badanie dotyczące podniesienia płacy minimalnej zostało przeprowadzone po dymisji Andy'ego McDonalda z funkcji ministra ds. zatrudnienia w gabinecie cieni, który sprzeciwił się poleceniu wydanemu przez lidera Partii Pracy Keira Starmera. Przywódca laburzystów zażądał, aby McDonald opowiedział się przeciwko podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do takiej kwoty w rozmowie ze związkami zawodowymi.

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w UK – jakie jest zdanie ekspertów?

Wielu ekspertów w UK dosyć sceptycznie patrzy na możliwość podniesienia płacy minimalnej do poziomu £15 za godzinę. Institute for Government oszacował, że ruch taki zwiększyłby wydatki pracodawców aż o £73mld, co oznacza, że niektóre miejsca pracy stałyby się zupełnie niepotrzebne, a część z nich uległaby prawdopodobnie dalszej automatyzacji. A jeśli aktualna mediana stawki godzinowej wynosi £13,65, to oznacza to, że przy podniesieniu wynagrodzenia do poziomu £15 nastąpiłby drastyczny wzrost plac w całej gospodarce.