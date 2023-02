21-letnia dziewczyna z Polski utrzymuje, że jest zaginioną przed laty Madeleine McCann

Niejaka Julia Wandelt opublikowała w mediach społecznościowych dość szokujące twierdzenia. Nasza rodaczka pokazuje dowody na to, iż to ona jest zaginioną przed laty Madeleine McCann.

Julia Wandelt to 21-latka pochodząca z Polski, która podaje się za zaginioną przed lata Madeleine McCann. W mediach i social mediach przedstawiana jest, jako Julia Wendell lub Julia Wandelt, ale znana jest również jako Julia Faustyna. Ma pochodzić z Wrocławia. Na swoim koncie na Instagramie @iammadeleinemccann wysnuła twierdzenie, że to właśnie ona jest córką Kate i Gerry`ego McCann. Wyraziła także zamiar skontaktowania się ze swoimi „rodzicami”, utrzymując jednocześnie, że niewiele pamięta z okresu swojego dorastania oraz nie pamięta swojego dzieciństwa. Co więcej, twierdzi, że rodzina zaginionej w Portugalii dziewczynki poprosiła ją o wykonanie testów DNA. Zaznacza, że chce jedynie dociec prawdy.





„Chcę zrozumieć, co się stało i chciałabym porozmawiać z rodzicami Madeleine” - deklaruje. Jednocześnie zaznacza, iż zarówno brytyjskie służby, jak i polska policja, ją ignorują.

„Chcę zrozumieć, co się stało i chciałabym porozmawiać z rodzicami Madeleine”

Co więcej, bohaterka tej historii utrzymuje, iż w przeszłości była regularnie wykorzystywana seksualnie przez Niemca o nazwisku Ney. Zauważyła, że jednym z podejrzanych Madeline kilka lat temu był Martin Ney, który według Faustyny może być synem jej oprawcy. Dziewczyna twierdzi, że mężczyzna, który ją wykorzystał, jest obecnie żonaty i mieszka z jej babcią ze strony matki w Polsce.

Kim jest Polka, która twierdzi, że Madeleine McCann to ona?

Pojawienie się „dorosłej” Madeleine McCann wywołało spore poruszanie. Tematem dziewczyny z Polski zajęły się nie tylko brytyjskie media, a jej krótkie filmiki rozeszły się viralowo po sieci. Z pewnością udało jej się uzyskać rozgłos, przynajmniej na chwilę. W jaki sposób nasz rodaczka uzasadniania swoje twierdzenia? Dziewczyna utrzymuje, iż ma pieprzyki na ciele w podobnych miejscach oraz podobne do Maddie znamię w oku.

Nie można również nie zwrócić uwagi na różnicę wieku między nimi. McCann urodziła się w maju 2003, a Julia jest nieco starsza, to rocznik 2001. Dziś, w 2023 zaginiona Brytyjska miałaby 19 lat, a Polka, która uważa, że nią jest - 21. Jak tłumaczy to Wandelt? Otóż twierdzi, że to po prostu błąd i w rzeczywistości jest młodsza.

Jakie ma dowody?

W jaki sposób na te social mediowe rewelacje zareagowała rodzinna McCannów? Oficjalnie w żaden sposób nie odniosła się do tej sprawy. Jednak według źródeł zbliżonych do rodziców zaginionej przed laty dziewczyny, na jaki powołują się dziennikarze „The Mirror”, są oni „gotowi sprawdzić wszystkie tropy". „Ważne jest, aby przyjrzeli się wszystkim czynnikom. Dziewczyna jest podobna. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli to, co mówi, jest prawdą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to może być ona”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie i nie pierwsza użytkowniczka social mediów, która twierdzi, że jest lub może być dorosłą Madeleine. W artykule „Kobieta twierdzi, że może być zaginioną 14 lat temu Madeleine McCann. Na Tik Toku pokazuje podobieństwa”, do którego odsyłamy w tym miejscu, mieliśmy do czynienia z podobnym przypadkiem. Nagranie Tik Tokerki, na którym pokazuje ona podobieństwa z zaginioną 14 lat temu Madeleine McCann, zostało już obejrzane blisko 5 mln razy. Sprawczyni całego zamieszania twierdzi, że podobieństwa z Brytyjką rzucają się same w oczy oraz że nie sposób jest tego faktu zignorować.

To nie pierwsza dziewczyna, która uważa, że może być zaginioną Brytyjką

Przypomnijmy, Brytyjka zniknęła z pokoju hotelowego w Praia da Luz, w portugalskim regionie Algarve, w czwartek 3 maja 2007 r. Z relacji Kate i Gerry'ego wynika, że zostawili oni Madeleine w pokoju ok. godz. 19:30, po czym udali się na kolację w towarzystwie przyjaciół, do restauracji znajdującej się na terenie hotelu. Rodzice mieli podczas trwania posiłku regularnie zaglądać do córki i sprawdzać, czy nie dzieje się z nią nic złego.

W sprawie zaginięcia Madeleine McCann przesłuchano wielu świadków i wytypowano wielu podejrzanych. Nikomu jednak nie postawiono w związku z zaginięciem Brytyjki zarzutów. Po umorzeniu śledztwa w 2008 r. przez portugalską prokuraturę, własne śledztwo rozpoczęła w 2011 r. brytyjska policja, która znalazła się pod silnym naciskiem rodziców Madeleine i premiera Davida Camerona.

