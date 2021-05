Kobieta twierdzi, że może być zaginioną 14 lat temu Madeleine McCann. Na Tik Toku pokazuje podobieństwa

Fot. Getty/TikTok

„Moi znajomi żartują sobie, że mogę być Madeleine McCann” - mówi internautka, która pokazuje na Tik Toku, co mogłoby na to wskazywać. Uwagę zwraca przede wszystkim rzadka choroba oczu – Coloboma, którą stwierdzono u małej Madeleine i którą ma także vlogerka.

Nagranie Tik Tokerki, na którym pokazuje ona podobieństwa z zaginioną 14 lat temu Madeleine McCann, zostało już obejrzane blisko 5 mln razy. Sprawczyni całego zamieszania twierdzi, że podobieństwa z Brytyjką rzucają się same w oczy oraz że nie sposób jest tego faktu zignorować. Na nagraniu zamieszczonym w sieci rzeczywiście widać, że Tik Tokerka cierpi na tę samą chorobę, co mała Madeleine, to znaczy na Colobomę. To rzadka, wrodzona choroba oczu, która objawia się rozszczepieniem różnych struktur anatomicznych oka. Należy jednak zauważyć, że zarówno vlogerka, jak i zaginiona Brytyjka, mają Colobomę tęczówki – najłagodniejszą postać choroby, która nie wiąże się z żadnym ubytkiem widzenia.

Tik Tokerka pokazała również na wideo swoje zdjęcie z dzieciństwa. I tutaj trudno jest nie zauważyć pewnych podobieństw, gdy zestawi się jej zdjęcie ze znanymi wszystkim fotografiami małej Madeleine.

Wideo Tik Tokerki, choć ciekawe, nie wszystkim jednak przypadło do gustu. Niektórzy internauci skrytykowali kobietę, że stara się zdobyć popularność w sieci używając do tego tragedii rodziny Madeleine McCann. Inni z kolei zasugerowali, by vlogerka zrobiła testy DNA, które pozwoliłyby wykluczyć bądź potwierdzić postawioną przez nią, kontrowersyjną tezę.