16 linii lotniczych zwróci pieniądze za loty odwołane w czasie pandemii. Czy jest wśród nich Ryanair, easyJet lub Wizz Air?

Fot. Getty

W ciągu zaledwie tygodnia 16 linii lotniczych zwróci pasażerom pieniądze za loty odwołane w czasie pandemii. To efekt rozmów między przewoźnikami a Komisją Europejską. Czy wśród wymienionych linii znajdują się najbardziej popularni wśród Polaków z UK przewoźnicy tacy, jak Ryanair, easyJet czy Wizz Air?

Jednym z poważnych problemów zwykłych ludzi w czasie pandemii były trudności z odzyskaniem pieniędzy za loty, które często niespodziewanie były odwoływane z powodów związanych z globalną sytuacją epidemiologiczną. Niejednokrotnie zamiast pieniędzy, pasażerom oferowano vouchery do wykorzystania na przyszłe podróże. Zdarzało się także nierzadko, że pasażerowie miesiącami czekali na pieniądze i nie mogli uzyskać zwrotów od przewoźników, którzy zasłaniali się trudną sytuacją finansową.

16 linii lotniczych zwróci pieniądze za loty odwołane w czasie pandemii

W związku z niepokojącymi praktykami wielu linii lotniczych, Komisja Europejska podjęła się bezpośrednich rozmów z przewoźnikami, by nakłonić ich do jak najszybszej wypłaty należnych pieniędzy. Jak informuje PAP, 16 linii lotniczych zgodziło się w ciągu tygodnia dokonać zwrotów za loty odwołane w czasie pandemii. Dodatkowo, zwrot pieniędzy będą też mogły uzyskać te osoby, które w pierwszych miesiącach pandemii przyjęły vouchery zamiast gotówki. Teraz osoby te będą mogły wymienić voucher na pieniądze.

Ponadto, KE udało się także uzyskać zobowiązanie od 16 przewoźników do lepszego, bardziej przejrzystego i uczciwego informowania pasażerów o wszystkich (a nie tylko wybranych) opcjach rekompensaty za odwołane loty. Klienci nie powinni być naciskani do wybrania jednej określonej formy rekompensaty (np. vouchera), ale powinni samodzielnie wybrać opcję dla siebie najlepszą.

„We wczesnej fazie pandemii, niektóre linie lotnicze naciskały na pasażerów, by przyjmowali vouchery. Było to sprzeczne z europejskim prawem ochrony konsumentów. To było nieakceptowane” – podkreślił Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości.

Czy Ryanair lub Wizz Air zwrócą pieniądze za loty odwołane w czasie pandemii?

Które linie lotnicze zwrócą pieniądze za loty odwołane w czasie pandemii i w przyszłości będą lepiej informować pasażerów o dostępnych formach rekompensaty? Czy w grupie przewoźników, chcących odzyskać dobre imię, znalazł się Ryanair, Wizz Air lub easyJet? Wśród 16 przewoźników, którzy przystali na warunki Komisji Europejskiej znalazły się między innymi następujące linie lotnicze: Air France, Alitalia, British Airways, EasyJet, Iberia, KLM, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air.