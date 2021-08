16- i 17-latkowie w Anglii będą mogli się zaszczepić w ciągu najbliższych 8 dni! Zdążą nabyć odporność przed powrotem do szkoły?

Fot. Getty

Angielskie władze śpieszą się z podaniem pierwszej dawki szczepionki wszystkim 16- i 17-latkom. Możliwość zaszczepienia się ma zostać zaoferowana wszystkim młodym ludziom w tym przedziale wiekowym w ciągu najbliższych 8 dni!

Szefowie poszczególnych oddziałów angielskiej służby zdrowia przyśpieszają działania na rzecz zaszczepienia w Anglii 16- i 17-latków. Chodzi o to, by wszyscy młodzi ludzie w tym przedziale wiekowym zdążyli zbudować jakiś rodzaj odporności przed powrotem we wrześniu do szkoły. Ambulatoria, w których można się zaszczepić bez wcześniejszej rejestracji, są już dla młodych ludzi otwarte w całym kraju, a władze uruchomiły też specjalną stronę internetową, na której 16- i 17-latkowie będą mogli znaleźć najbardziej dogodne dla siebie miejsce szczepienia. Dodatkowo wielu nastolatków otrzyma SMS-y lub listy zachęcające ich do umówienia się na szczepienie w okresie do 2 tygodni przed wznowieniem lekcji we wrześniu.

Jaka szczepionka zostanie podana nastolatkom w Anglii?

16- i 17-latkom podana zostanie szczepionka Pfizer, z uwagi na minimalnie większe ryzyko wystąpienia u młodych ludzi zdarzeń zakrzepowo-zatorowych po podaniu szczepionki Astra Zeneca. Zgodę na zaszczepienie 16- i 17-latków szczepionką nowej generacji mRNA wydał w zeszłym miesiącu komitet Joint Committee on Vaccinations and Immunisations. Nie jest natomiast jeszcze pewne, kiedy 16- i 17-latkom zostanie podana druga dawka szczepionki. Tutaj z kolei eksperci przyglądają się jeszcze rzadkim przypadkom wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego u młodych ludzi po podaniu drugiej dawki preparatu, które dotykały głównie osoby w przedziale wiekowym 12-29 lat.

Szczepienie ma być także w najbliższym czasie zaoferowane nastolatkom w wieku 12-15 lat, którzy borykają się z dodatkowymi chorobami i są szczególnie narażeni na ciężki przebieg Covid-19. JCVI sprzeciwił się jednak na razie szczepieniu wszystkich młodych ludzi poniżej 18. roku życia.