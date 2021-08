Czy twój pracodawca może obniżyć ci pensję, jeśli chcesz nadal pracować w domu?

Co dalej z pracą zdalną w Wielkiej Brytanii? Czy pracownik może zostać zmuszonym do powrotu do biura? Czy może mu zostać obniżona pensja, jeśli będzie "upierał się" przy dalszej pracy z domu? Wyjaśniamy!

Anonimowy starszy minister w brytyjskim rządzie miał zapowiedzieć obcięcie pensji tym urzędnikom, którzy chcą nadal pracować zdalnie. Jak podaje portal "Metro" uważa on, że niesprawiedliwe jest, aby osoby pracujące z domu otrzymywały takie same świadczenia, jak osoby dojeżdżające do pracy. Z badania przeprowadzonego przez Office for National Statistics (ONS) wynika, że w pewnym momencie 2020 roku aż 25,9% pracowników zatrudnionych w UK – czyli 8,4 miliona osób – wykonywało obowiązki zawodowe we własnym domu. Pomimo tego, że coraz więcej osób może już powrócić do biur, to wolą oni pracować zdalnie, choćby z powodu kosztów dojazdu do pracy. Ale czy pracodawca ma prawo do obniżenia wynagrodzenia, jeśli zdecydujesz się pracować z domu przez dłuższy czas?

Co dalej z pracą zdalną w Wielkiej Brytanii?

Na tak postawione pytanie odpowiada na łamach "Metro" specjalistka w tej sprawach kadrowych, Donna Obstfeld. "To zależy od tego, czy w umowie o pracę lub umowach związkowych znajdują się jakieś zapisy w związku z taką sytuacją" - komentuje Obstfeld, cytowana przez brytyjski portal.

"Jednak, ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy nie mogą po prostu obcinać czyjejś pensji z powodu decyzji o pracy z domu. To, czy ktoś mieszka pięć minut drogi od biura, czy dojazd do pracy zajmuje mu dwie godziny, nie jest brane pod uwagę przy składaniu oferty pracy. Zatem, [...] ktoś otrzymuje wynagrodzenie za pracę, którą wykonuje [...] bez względu na to czy robi to w domu, czy w biurze" - kontynuuje Obstfeld

Czy pracodawca może obniżyć pensje pracownikowi pracującemu z domu?

W dodatku, specjalistka HR wyjaśnia, że gdyby pracodawcy zmienili warunki umowy, zanurzyliby się w "morzu problemów prawnych". "Pierwotna umowa musiałaby zostać rozwiązana, a firma potrzebuje do tego odpowiednich podstaw. To dla niej prawdziwy koszmar, bo muszą przejść przez cały proces, a w przeciwnym razie są narażeni na oskarżenia o dyskryminację".

Z kolei Nicola Callaghan, dyrektor zarządzający HR Caddy, zauważa, że niektórzy pracodawcy mogą obniżyć wynagrodzenie pracowników, jeśli zostanie osiągnięte wzajemne porozumienie. "Powinno się to odbywać w drodze negocjacji i będzie wymagało porozumienia między obiema stronami" - wyjaśnia. "W Wielkiej Brytanii obowiązują bardzo szczegółowe zasady dotyczące równej pracy i równej płacy, jeśli dwóch pracowników wykonuje podobną pracę i ma podobną wydajność i obowiązki" - dodaje. Pod tym kątem dużym problemem byłoby zróżnicowanie płacy osobom na tych samych stanowiskach ze względu na to, czy pracują w biurze, czy w domu.