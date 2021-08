Wielka Brytania nadal mało przyjazna dla imigrantów z UE. Brakuje pracowników, a ceny idą w górę

Część właścicieli restauracji i pubów jest zmuszona do zamknięcia lokali.

„Prowadziłam restaurację bez problemów od 30 lat i nigdy nie musiałam jej zamykać ze względu na brak pracowników, do teraz. Problemem nie jest pandemia, ale Brexit” – powiedziała pewna właścicielka restauracji, która tak właśnie podsumowała obecny kryzys na Wyspach.

Branża gastronomiczna oraz handlowa w UK nadal walczy z kryzysem, jednak teraz powodów nie upatruje się już w lockdownie, a w Brexicie. Ponadto Wielka Brytania stoi przed kolejnymi trudnościami związanymi ze wzrostem cen.

Problemem nie jest pandemia, a Brexit

Wielu właścicieli pubów i restauracji w UK zostało zmuszonych do zamknięcia swoich lokali, mimo że udało im się przetrwać wszystkie lockdowny w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Jak twierdzą - powodem takiej decyzji wcale nie była pandemia, a problemy z niedoborem pracowników z UE wynikające z Brexitu.

W podobnym kryzysie znajdują się brytyjskie supermarkety, które twierdzą, że trudności z zapełnieniem półek wynikają nie tyle z „pingdemii”, co z niedoboru dostawców z UE.

Frustracja właścicieli restauracji i pubów

Singh-Watson będąca właścicielką restauracji powiedziała „BusinessLive”, że „problem jest w całym kraju i nie da się go rozwiązać szybko”.

- To bardzo przygnębiające i ciężko mi to wyrazić. Tyle włożyliśmy w ponowne otwarcie lokalu i okazało się, że nie możemy działać, gdyż brakuje nam pracowników, to niewiarygodnie frustrujące – powiedziała kobieta.

Według niej Brexit ma znacznie większy wpływ na niedobory pracowników niż sądzono oraz na wzrost cen - o wiele większy niż pandemia.

- Połowa moich pracowników pochodziła z innych zakątków świata przez wiele lat naszej działalności, szczególnie tutaj w Londynie. Przed takim samym problemem stoją też inne biznesy. Ci ludzie wyjechali z Wielkiej Brytanii, a teraz rywalizujemy ze sobą o tych pracowników, którzy zostali – dodała Brytyjka.