14-latek, który został nazwany „potworem” i ma obsesję na punkcie zabijania, winny morderstwa 5-letniego Logana Mwangi

fot. South Wales Police

O nieludzkim traktowaniu 5-letniego Logana Mwangi, które ostatecznie doprowadziło do jego śmierci, głośno jest nie tylko na Wyspach. Sędzia wydając wyrok w sprawie zdecydowała się podać do publicznej wiadomości dane i wizerunek 14-latka skazanego za morderstwo razem z 40-letnim Johnem Cole i 31-letnią matką ofiary Angharad Williamson.

Nazwisko 14-letniego Craiga Mulligana zostało ujawnione po skazaniu go na co najmniej 15 lat, wraz z nim skazano także 40-letniego Johna Cole, który odsiedzi w więzieniu co najmniej 29 lat, i matkę 5-letniego zamordowanego chłopca, 31-letnią Angharad Williamson, która spędzi co najmniej 28 lat w więzieniu.

Morderstwo Logana Mwangi

Ciało 5-letniego Logana Mwangi zostało znalezione w rzece Ogmore niedaleko jego domu w Sarn w hrabstwie Bridgend w Walii w lipcu 2021 roku. Biegli ustalili, że chłopiec zmarł w wyniku obrażeń, których było aż 56 i zostały one porównane do obrażeń ofiar ciężkich wypadków.

Prokuratura zwróciła uwagę na to, że 5-letni Logan został „odczłowieczony” przed śmiercią. Od kiedy chłopiec otrzymał pozytywny wynik testu na Covid, 20 lipca 2021 roku, został zamknięty na 10 dni w pokoju, który stał się jego więzieniem. Jego jąkanie się pogorszyło, szczególnie przy Cole'u, częściej się moczył i zaczął się samookaleczać.

Pokój, w którym został zamknięty 5-letni Logan

W czasie śledztwa wyszło na jaw także, że 14-letni Mulligan miał zepchnąć małego Logana ze schodów, co doprowadziło do złamania ręki malca. Ostatecznie ciało 5-latka zostało znalezione w rzece 250 metrów od domu. Kamery przemysłowe zarejestrowały moment, w którym 40-letni Cole wraz z 14-letnim Mulliganem przenoszą ciało chłopca w torbie sportowej do rzeki, następnie wracają po piżamę w dinozaury, która została później przez policję znaleziona na zwłokach malca.

14-latek nazwany „potworem” przez rodzinę zastępczą

14-letni Mulligan wprowadził się w lipcu ubiegłego roku do domu 40-letniego Johna Cole i 31-letniej Angharad Williamson. Zaledwie pięć dni przed znalezieniem w rzece martwego 5-letniego Logana Mwangi, którego silne obrażenia ciała nasuwały skojarzenia z obrażeniami ofiary ciężkiego wypadku samochodowego.

40-letni John Cole i 31-letnia matka 5-letniego Logana, Angharad Williamson

Nastolatek został opisany jako „potwór”, który wielokrotnie groził, że zabije swojego przyrodniego 5-letniego brata i radośnie śpiewał o swojej miłości do krzywdzenia małych dzieci. Byli rodzice zastępczy Mulligana opisali go jako „czyste zło” i błagali opiekę społeczną, aby go od nich zabrała.

Clive Finch, który był jednym z rodziców zastępczych nastolatka, powiedział, że był „przerażony” Mulliganem i „obawiał się o bezpieczeństwo swojej rodziny” po tym, jak nastolatek mający obsesję na punkcie horrorów zagroził, że ich wszystkich zabije.

Córka Fincha, Rhianna powiedziała, że słyszała, jak Mulligan wielokrotnie groził, że zabije Logana mieszkając jeszcze z Finchami w tygodniu, w którym pozwolono mu wprowadzić się do domu 5-latka. Powiedziała także policji, że nie zgłosiła konkretnych obaw dotyczących Mulligana, gdyż „zawsze mówił o zabijaniu ludzi” i „miał obsesję na punkcie zabijania”. Zeznała także, że bała się Mulligana, a kiedy poprosił ją, żeby spotkała się z nim sama nad rzeką, odmówiła ze strachu.

Okazało się, że wypytywał on też dwie młode dziewczyny, czy chcą zagrać w „grę w morderstwa” i powiedział, że będą musiały wejść do czarnych worków na śmieci.

