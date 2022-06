25-letni Polak skazany na 20 lat więzienia w Newry za zabójstwo swojej dziewczyny z zazdrości

Mężczyzna spędzi co najmniej 20 lat w więzieniu.

Młody Polak z Newry twierdził początkowo, że śmierć jego dziewczyny była nieszczęśliwym wypadkiem, jednak śledztwo wykazało, że morderstwo, którego dokonał w 2020 roku, było motywowane zazdrością. Sąd skazał 25-latka na 20 lat więzienia.

W 2020 roku w Newry, w Irlandii Północnej doszło do zabójstwa 20-letniej Patrycji, której ciało zostało znalezione w wannie, a policja musiała wszcząć pościg za jej partnerem, którego ostatecznie udało się obezwładnić paralizatorem i aresztować.

Polak skazany za zabójstwo swojej dziewczyny w Newry

Pod koniec czerwca 2022 sąd w Belfaście skazał 25-letniego Polaka na 20 lat więzienia za „rażący i śmiertelny atak” na swoją dziewczynę. Dowody przedstawione w sądzie wykazały, że Dawid Łukasz Miętus pobił i udusił swoją partnerkę, Patrycję Wyrebek w ich domu przy Drumalane Park w Newry w sierpniu 2020 roku.

Polka została opisana przez zdruzgotaną rodzinę jako „pogodna i opiekuńcza” młoda kobieta. 25-latek został skazany na dożywocie w kwietniu po tym, jak przyznał się do zamordowania partnerki, a w czwartek, 20 czerwca został poinformowany, że odsiedzi minimalną karę pozbawienia wolności – 20 lat zanim zostanie zakwalifikowany do zwolnienia przez komisarza ds. zwolnień warunkowych.

Sędzia wydając wyrok odniósł się także do kwestii deportacji Polaka i powiedział: „Zostawiam tę sprawę odpowiednim władzom”.

Wydając wyrok, sędzia O’Hara zauważył, że po zamordowaniu swojej dziewczyny w kłótni, która najwyraźniej dotyczyła byłych partnerów, Miętus przedstawił kilka wersji tego, co wydarzyło się w ich domu w tragiczny wieczór.

Początkowo Polak próbował przekonać śledczych do wersji, że śmierć dziewczyny nastąpiła podczas nieudanej gry seksualnej, jednak później przyznał, iż było to kłamstwem. Sędzia z kolei powiedział, że to fałszywe twierdzenie było „atakiem na jej dobre imię”.

Morderstwo Polki w Newry

Z przedstawionej w sądzie przez śledczych wersji wydarzeń wynika, że rankiem 2 sierpnia 2020 roku, Miętus pojechał na rowerze do domu swojej ciotki i powiedział: „Zabiłem ją”. Kobieta zauważyła, że buty siostrzeńca były poplamione krwią, a kiedy jej partner przeszedł krótki dystans do domu pary, znalazł ciało Polki leżące w pustej wannie.

Policja została zaalarmowana natychmiast, a gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce o 8:20 rano, zaobserwowali mocno zakrwawioną sypialnię i zauważyli silny zapach wybielacza. Następnie rozpoczęto poszukiwania partnera zamordowanej, który ukrył się w ogrodzie sąsiada. Doszło do starcia z policją, w czasie którego Miętus był uzbrojony w nóż. Funkcjonariusze musieli go unieszkodliwić paralizatorem.

Sekcja zwłok Polki wykazała, że zmarła ona z powodu „ucisku szyi i urazów głowy". Młoda kobieta doznała wielu obrażeń podczas ataku partnera, w tym złamania nosa i kości policzkowych, miała rozcięte wargi i rozległe siniaki na głowie i twarzy.

Podczas czwartkowego przesłuchania w sądzie, sędzia O’Hara powiedział, że ślady z miejsca zbrodni sugerują, że Polak manipulował dowodami na miejscu zbrodni, przenosząc ciało pani Wyrebek z zakrwawionej sypialni do łazienki.

Zazdrość powodem zbrodni

Sędzia dodał, że pomimo różnych relacji podanych przez Miętusa w następstwie morderstwa, jasne było, że zabójca był „niedojrzały i zazdrosny” w związku i że kłótnia o byłych partnerów po spożyciu alkoholu wywołała u niego „obrzydliwy i śmiertelny w skutkach atak”.

Jak się w czasie śledztwa okazało, tragiczny atak z sierpnia 2020 nie był pierwszą napaścią Miętusa na swoją partnerkę. W marcu 2020 roku policja dostała zgłoszenie w sprawie przemocy domowej z jego udziałem wobec pani Wyrebek, a drugie zdarzenie miało miejsce cztery miesiące później na rodzinnym grillu.

