103-letnia Polka pokonała koronawirusa. Aby to uczcić poprosiła o… piwo [wideo]

fot. YouTube

Pochodząca z Polski 103-letnia Jennie Stejna mieszkająca w Massachusetts spędziła dwa tygodnie odizolowana w domu opieki walcząc z Covid-19. Gdy dziarska praprababcia pokonała chorobę, pierwsze o co poprosiła opiekunów, była butelka piwa.

Wnuczka 103-letniej Jennie, Shelley Gunn powiedziała, że jej babcia „zawsze miała w sobie zadziornego ducha walki”. Zdjęcie z butelką piwa zrobione staruszce przez opiekunów w momencie świętowania zwalczenia koronawirusa, stało się hitem w sieci.

ZOBACZ WIDEO:

Polka pokonała koronawirusa

103-letnia Polka była pierwszą osobą, która zachorowała na koronawirusa w domu opieki, w którym mieszkała. Babcia miała też ciężkie momenty w czasie swojej choroby, jednak pracownicy ośrodka opiekowali się nią dzielnie.

Staruszka ma dwójkę dzieci, troje wnucząt, czworo prawnucząt oraz troje praprawnucząt. Rodzina powiedziała, że żegnała się już ze 103-latką i na pytanie o to, czy jest gotowa na pójście do nieba, odpowiedziała: „Do diabła, tak”.

Jednak organizm starszej pani okazał się na tyle silny, że poradził sobie z chorobą i rodzina otrzymała radosną wiadomość z domu opieki o tym, że Jennie Stejna wyzdrowiała.

Piwo po zwalczeniu Covid-19

Kiedy okazało się, że 103-letnia Jennie po dwutygodniowej walce z Covid-19 jest już zdrowa, pierwszą jej prośbą była butelka ulubionego piwa dla uczczenia wygranej. Wnuczka kobiety powiedziała, że jej babcia poprosiła o Bud Light, które bardzo lubi, jednak nie piła go już od dawna.

