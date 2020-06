14-dniowa kwarantanna w UK: Tylko w tych 5 sytuacjach nie zapłacisz £1000 kary za opuszczenie miejsca izolacji

Fot. Getty

Od poniedziałku 8 czerwca osoby przekraczające granicę Zjednoczonego Królestwa będą musiały się udać na przymusową, 14-dniową kwarantannę. Jest jednak 5 przypadków, w których opuszczenie miejsca izolacji będzie dozwolone, a za co nie będzie grozić £1000 kary.

Od najbliższego poniedziałku każdy, kto przekroczy granicę UK – niezależnie od tego, czy będzie to obcokrajowiec, czy obywatel brytyjski lub rezydent, będzie musiał podać służbom swoje dane osobowe, a także adres, pod którym zatrzyma się przez następne 2 tygodnie. Podróżny będzie zobowiązany do odbycia przymusowej, 14-dniowej kwarantanny, co oznacza, że nie będzie on mógł przez 2 tygodnie (bez przerwy) opuszczać miejsca samoizolacji. Za złamanie kwarantanny będzie grozić mandat w wysokości £1000.

Kwarantanna - wyjątki

Rząd przewidział jednak kilka wyjątków od tej reguły i umożliwił osobom przebywającym na przymusowej kwarantannie opuszczenie miejsca izolacji (bez narażania się na karę) w 5 przypadkach:

potrzeby uzyskania pilnej pomocy medycznej;

potrzeby uzyskania wsparcia ze strony służb socjalnych;

potrzeby zakupu jedzenia i/lub lekarstw w momencie, gdy nie mogą one zostać dostarczone przez kogoś bliskiego (przyjaciela/członka rodziny);

śmierci i pogrzebu bliskiego krewnego lub osoby wyjątkowo bliskiej w życiu osoby przechodzącej kwarantannę;

w razie nagłego wypadku, na przykład wybuchu pożaru w miejscu pobytu.

Poza tymi pięcioma wyjątkami, reguły przymusowej kwarantanny są bardzo restrykcyjne. W jej trakcie: