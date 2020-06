Czy w miejscach pracy będą niezapowiedziane kontrole bezpieczeństwa? Jesteście za?

Fot. Getty

Jak wynika z najnowszego badania YouGov, większość osób zatrudnionych w UK chce, aby w miejscach pracy były przeprowadzane fizyczne kontrole bezpieczeństwa przez zewnętrzne organy nadzorujący. Brytyjscy pracownicy chcą tym samym lepszej ochrony zdrowia. Czy w miejscach pracy będą niezapowiedziane kontrole bezpieczeństwa?

W maju premier Boris Johnson powiedział w Izbie Gmin, że Health and Safety Executive (HSE) przeprowadzi kontrole bezpieczeństwa w miejscach pracy, takich jak biura i place budowy, aby sprawdzić, czy pracownicy mają zapewnioną możliwość zachowywania dystansu społecznego oraz że pracodawcy gwarantują środki ochronne. Później okazało się jednak, że HSE zawiesiło fizyczne kontrole w miejscach pracy - zamiast tego kontrole często przeprowadzane są telefonicznie.

Stosowane przez HSE rozwiązanie nie odpowiada jednak brytyjskim pracownikom. W najnowszej ankiecie przeprowadzonej przez YouGov aż 67 proc. pracowników chce by niezapowiedziane inspekcje odbywały się fizycznie, czyli aby pracownicy organów nadzorczych osobiście sprawdzali bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jedynie 10 proc. badanych stwierdziło, że wystarczą kontrole telefoniczne.

Jak się okazuje, sposób przeprowadzania kontroli przez HSE ma istotne znaczenie dla chęci powrotu do pracy wielu osób. Tylko 30 proc. respondentów chętnie wróci do pracy, jeśli kontrole będą telefoniczne, a aż 52 proc. stwierdziło, że powrót do pracy w takiej sytuacji byłby dla nich bardzo niekomfortowy.

WARTO WIEDZIEĆ: