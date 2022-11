100 firm w UK wprowadzi 4-dniowy tydzień pracy — ich pracownicy będą pracować mniej za te same pieniądze

Jak donoszą brytyjskie media, około 100 firm funkcjonujących w Wielkiej Brytanii wprowadzi 4-dniowy tydzień pracy. Dzięki temu ze skrócenia czasu pracy bez obcinania wynagrodzenia skorzysta około 2600 pracowników.

W gronie przedsiębiorstw, które zdecydowały się wprowadzić tak odważne zmiany, znalazły się Atom Bank i Awin, które zatrudniają po około 450 pracowników. W ich przypadku skrócenie tygodnia pracy nie odbiło się w żaden sposób na efektywności, co zostało udowodnione podczas pilotażowego programu, do którego dołączyli przy współudziale aktywistów z 4 Day Week Campaign. Co więcej, w trakcie jego trwania okazało się, że firmy rzeczywiście skróciły tydzień pracy dla pracowników, zamiast zmuszać ich do zostawiania po godzinach w pozostałe dni. Adam Ross, dyrektor generalny Awin, powiedział, że przyjęcie czterodniowego tygodnia było „jedną z najbardziej transformacyjnych inicjatyw, jakie widzieliśmy w historii naszej firmy”.

Pierwsze brytyjskie firmy deklarują wprowadzenie krótszego tygodnia pracy

„W ciągu ostatniego półtora roku nie tylko zaobserwowaliśmy ogromny wzrost dobrego samopoczucia i dobrego samopoczucia pracowników, ale jednocześnie skorzystała na tym nasza obsługa klienta i relacje z nim, a także relacje z talentami i ich utrzymanie” - komentował Ross, cytowany przez „The Daily Mail”.

Zgodnie z ideą obcięcia tygodnia pracy o jeden dzień, składający się aż z pięciu dni tydzień pracy to tylko pozostałość po dawnej epoce w ekonomii. Współcześnie, aby funkcjonowanie danej firmy pozostawało wydajne i efektywnie możliwe jest zmniejszenie obciążenie jej pracowników właśnie o 8 godzin. Wyniki programów pilotażowych wskazują, że są oni w stanie wykonywać taką samą pracę w krótszym czasie.

Da się pracować krócej, ale efektywniej!

Przypomnijmy, w UK na początku czerwca ruszył największy na świecie test czterodniowego tygodnia pracy. Prawie pół roku temu przystąpiło do niego ponad 3300 pracowników w 70 brytyjskich firmach, od lokalnych sklepów z frytkami po duże firmy marketingowe i finansowe. Program pilotażowy Six Month został zorganizowany przez 4 Day Week Global we współpracy z think-tankiem Autonomy, 4 Day Week Campaigh oraz badaczami z Cambridge University, Oxford University i Boston College.

Według założeń programu pracownicy będą pracować cztery dni w tygodniu, poświęcając obowiązkom 80 proc. dotychczasowego czasu pracy. Ich wynagrodzenie nie zmniejszy się jednak, ale w zamian za to, pracownicy będą proszeni o to, by w krótszym czasie byli tak samo wydajni, jak podczas pracy przez pięć dni w tygodniu. Program pilotażowy został zaplanowany na okres sześciu miesięcy, co oznacza, że powinien zakończyć się na początku grudnia 2022. Za pilotaż odpowiedzialna jest organizacja 4 Day Week Global, współpracująca z think tankiem Autonomy, kampanią 4 Day Week UK oraz naukowcami z Cambridge University, Oxford University i Boston College.

W UK na początku czerwca ruszyły testy 4-dniowy tygodnia pracy

Próba w Wielkiej Brytanii będzie prowadzona równolegle z innymi próbami w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Wcześniej największy do tej pory czterodniowy tydzień pracy został przeprowadzony na Islandii przez Radę Miasta Reykjavík i rząd krajowy, w którym wzięło udział ponad 2500 pracowników.

Badacze mają współpracować z każdą firmą, biorącą udział w pilotażu, aby sprawdzić, jak zmiana wpływa na samopoczucie pracowników, a także, aby sprawdzić wpływ zmiany na produktywność firmy. Pod uwagę będą brane także inne czynniki, między innymi wpływ na środowisko oraz kwestie równouprawnienia.

Polacy popierają pomysł skrócenia czasu pracy

Warto również dodać, że Polacy popierają wprowadzenie ograniczonego czasu pracy w tygodniu. Badania w tej kwestii zostały przeprowadzone przez SW Research dla „Rzeczpospolitej". Prawie połowa Polaków popiera pomysły skrócenia tygodniowego czasu pracy. Dokładnie 46,6 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak” na pytanie „czy popiera Pani/Pan pomysły polityków, dotyczące skrócenia czasu pracy?”. 27,6 proc. przychyla się do propozycji wysnutej przez Donalda Tuska w lipcu 2022 roku (dotyczącej skrócenia tygodnia pracy do 32 godzin), a 19 proc. popiera pomysł Adriana Zandberga (związany z wprowadzeniem 35-godzinnego tygodnia pracy). Z kolei 26,2 proc. uważa, że powinno zostawić się 40-godzinny tydzień pracy, a 27,2 proc. - nie ma zdania na ten temat.

