10 najlepszych i najgorszych nadmorskich kurortów w UK. Które oferują najlepsze plaże?

Fot. Getty

Wiele wskazuje na to, że i tego lata większość z nas postawi na tzw. staycation – czyli na wakacje gdzieś w obrębie Wielkiej Brytanii. Which? przygotował dla nas właśnie ranking 10 najlepszych i najgorszych nadmorskich kurortów w UK pod względem oferowanych przez nie plaż.

W ankiecie Which? udział wzięło aż 4 000 osób. W najnowszym rankingu dotyczącym najlepszych kurortów pod względem posiadanych przez nie plaż, na pierwszym miejscu uplasowała się miejscowość Bamburgh w Northumberland, która doceniona została za szerokie połacie piasku i miejsca noclegowe w dobrej cenie. Kolejne dwa miejsca zajęły ex aequo dwie miejscowości: Dartmouth w Devon i Tynemouth w Northumberland. Poniżej zobaczysz, które jeszcze kurorty mieszkańcy UK uznali za najlepsze pod względem rozciągających się wzdłuż wybrzeża plaż.

10 najlepszych kurortów w UK:

8. ex aequo Southwold w Suffolk - 80/100 punktów

8. ex aequo St Davids w Pembrokeshire w Walii - 80/100 punktów

8. ex aequo Swanage w Dorset – 80/100 punktów

7. Filey w North Yorkshire – 80/100 punktów

6. Rye w East Sussex – 81/100 punktów

5. North Berwick w East Lothian w Szkocji - 81/100 punktów

4. Aberaeron w Ceredigion w Walii - 82/100 punktów

3. St Andrews w Fife w Szkocji – 83/100 punktów

2. ex aequo Tynemouth w Northumberland - 84/100 punktów

2. ex aequo Dartmouth w Devon – 84/100 punktów

1. Bamburgh w Northumberland – 85/100 punktów

10 najgorszych kurortów w UK:

6. ex aequo Worthing w West Sussex - 58/100 punktów

6. ex aequo Morecombe w Lancashire - 58/100 punktów

6. ex aequo Great Yarmouth w Norfolk - 58/100 punktów

6. ex aequo Colwyn Bay w Conwy w Walii - 58/100 punktów

6. ex aequo Burnham-on-Sea w Somerset - 58/100 punktów

5. Lowestoft w Suffolk – 57/100 punktów

4. Margate w Kent – 57/100 punktów

3. Ilfracombe w Devon – 56/100 punktów

2. Weston-super-Mare w Somerset – 55/100 punktów

1. Skegness w Lincolnshire - 48/100 punktów