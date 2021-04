Zniżki na testy w Ryanair, easyJet, Jet2 i TUI. Czego spodziewać się po liniach lotniczych w te wakacje?

Oto najnowsze informacje według Which?.

Jakich zasad spodziewać się w nadchodzące wakacje w popularnych liniach lotniczych, takich jak Ryanair, easyJet, Jet2 czy TUI? Jakie reguły mogą obowiązywać podróżnych w kwestii testów i na jakie koszty trzeba się przygotować? Jakie zniżki na testy oferują poszczególne linie lotnicze? Oto najnowsze informacje według Which?.

Wakacje 2021 zbliżają się wielkimi krokami i na razie wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli dość swobodnie podróżować za granicę w celach urlopowych. W związku z tym wiele linii lotniczych aktualizuje zasady podróżowania, szczególnie te dotyczące testów na COVID-19.

Na razie nie jest pewne, czy zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych w Anglii zostanie zniesiony 17 maja, ale powodzenie programu szczepień pozwala mieć nadzieję, że przesunięcia nie będzie. Wciąż nie są jednak dokładnie znane wymogi dotyczące testów i kwarantanny po powrocie do UK z poszczególnych krajów, ponieważ rząd nadal nie opublikował list GREEN, AMBER i RED. Szczegóły powinny zostać podane w pierwszych dniach maja.

W związku z nadchodzącymi wakacjami i luzowaniem lockdownu w Wielkiej Brytanii, a także w wielu innych państwa Europy (w tym w Polsce), Which? zebrał informacje na temat tego, jakich zniżek na testy podróżni mogą spodziewać się w popularnych liniach lotniczych w sezonie urlopowym 2021. Pod lupę wzięto między innymi linie Ryanair, easyJet, Jet2 czy TUI. Należy pamiętać, że poniższe informacje mają charakter orientacyjny, ponieważ mogą w każdej chwili zostać zmienione przez linie lotnicze - dlatego przed podróżą należy upewnić się bezpośrednio na stronie przewoźnika, jakie zasady obowiązują w danej linii lotniczej w danej chwili.

Zniżki na testy PCR w liniach lotniczych

Testy dla podróżnych można zakupić w wielu różnych firmach, których oferta cenowa jest mocno zróżnicowana. Warto jednak wiedzieć, że niektóre linie lotnicze oferują swoim klientom zniżki na testy na COVID-19 do określonych firm.

Jakich zniżek na testy spodziewać się w wakacje w Ryanair?

W Ryanair jak na razie nie ma zniżek na testy dla podróżnych. Jednak irlandzki przewoźnik posiada liczne umowy z wieloma producentami testów w całej Wielkiej Brytanii. W związku z tym, zamawiając testy za pośrednictwem Ryanair, będziemy mieć do wyboru testy w cenach od 149 do 214 funtów. Dodatkowo, test przed podróżą samolotem linii Ryanair należy wykonać do 48 godzin przed odlotem.

Jakich zniżek spodziewać się w wakacje w easyJet?

EasyJet oferuje zniżki na testy firmy Randox Health. Testy do wykonania samodzielnie w domu, których cena standardowa w Randox wynosi 120 funtów, ze zniżką easyJet są dostępne za 72 funty. Należy jednak pamiętać, że niektóre destynacje nie akceptują testów wykonanych samodzielnie w domu, ale wyłącznie testy wykonane przez pracowników służby zdrowia. Przed skorzystaniem z oferty należy się więc zorientować, jakie wymogi obowiązują w miejscu, do którego lecimy.

Jakich zniżek spodziewać się w wakacje w Jet2 i TUI?

Jet2 ma umowę na tańsze testy na COVID-19 z firmą Living Care Group. Testy dla pasażerów korzystających ze zniżki Jet2 można kupić za 75 funtów za sztukę. Z kolei TUI oferuje zniżki na testy firmy Randox. Tańsze testy kupimy za 70 lub 89 funtów ze zniżką TUI.