To już oficjalne: Aplikacja NHS będzie wykorzystywana jako paszport szczepionkowy w celu wyjazdu za granicę

Fot. Getty

Minister transportu Grant Shapps poinformował, że to właśnie aplikacja NHS będzie używana jako paszport szczepionkowy. Tym samym minister potwierdził, że w celu udowodnienia swojego statusu covidowego nie będzie potrzebny żaden nowy system.

Jeśli chodzi o certyfikaty szczepionkowe, to mogę potwierdzić, że pracujemy nad aplikacją NHS. W rzeczywistości będzie to aplikacja NHS, która jest używana przez pacjentów do rezerwowania wizyt w NHS, i to właśnie z jej pomocą będzie można wykazać, że jest się zaszczepionym lub że ma się zrobione testy. Współpracujmy też na arenie międzynarodowej z różnymi partnerami, aby upewnić się, że system będzie rozpoznawany na całym świecie, ponieważ jest to [jedyna] droga naprzód – zaznaczył minister Grant Shapps w wywiadzie dla Sky News.

Sytuacja epidemiczna w UK wygląda dobrze

Jednocześnie minister dodał na antenie Sky News, że sytuacja epidemiczna w UK wygląda dobrze, co daje na dzieję na wznowienie międzynarodowych podróży. - Muszę powiedzieć, że jak dotąd dane nadal wyglądają dobrze z perspektywy Wielkiej Brytanii. I to niezależnie od obaw, jakie mamy o to, dokąd ludzie będą mogli podróżować i od obaw dotyczących ponownego importu choroby [na Wyspy] – zaznaczył minister.

Wiadomo też, że z początkiem maja Grant Shapps sporządzi listę krajów, do których będzie można bezpiecznie polecieć. Państwa najbezpieczniejsze pod względem epidemicznym zostaną oznaczone jako „green”, państwa do których podróż będzie się wiązała z pewnymi restrykcjami – jako „amber”, a państwa, do których podróż będzie zakazana (a z których powrót będzie wymagał odbycia kwarantanny hotelowej) - jako „red”.