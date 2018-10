Sierść szczura, zwierzęce odchody, robaki, pleśń – to wszystko może się pojawić w żywności w UK po Brexicie

Fot. Getty

Wyjście z Unii Europejskiej będzie się wiązało dla Brytyjczyków z odejściem od surowych, unijnych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Największym zagrożeniem może się okazać dla mieszkańców Wysp podpisanie umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie przepisy dotyczące żywności są znacznie uboższe.

Po zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi do brytyjskich sklepów trafi amerykańska żywność objęta zupełnie innymi przepisami. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności reguluje za oceanem podręcznik “Defects Levels Handbook, który określa maksymalne ilości obcych składników w pożywieniu. I tak na przykład w słoiczku masła orzechowego o wadze 100 g może się znaleźć do 30 cząstek ciał robaków, w 25-gramowym opakowaniu suszonej papryki – do 11 fragmentów szczurzej sierści, a w każdym, półkilogramowym opakowaniu imbiru – nawet 3 mg zwierzęcych wydzielin (chodzi tu przede wszystkim o mysie i szczurze odchody).

Na obszarze Unii Europejskie produkcja żywności poddana jest znacznie surowszym procedurom, a w produktach spożywczych obecność ciał obcych jest niedopuszczalna. - Z pewnością torysi napotkają na swoich stołach trochę bardzo nieprzyjemnych niespodzianek, jeśli w ekspresowym tempie podpiszą umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział Bill Esterson, minister ds. handlu w gabinecie cieni. - Wiemy już, że torysom nie przeszkadzają kurczaki płukane w chlorze i szpikowana hormonami wołowina, ale z pewnością nie mogą oni oczekiwać, że Brytyjczycy będą chcieli łykać te inne straszne rzeczy – dodał.

Zaniepokojenia obniżeniem standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności nie kryje także Caroline Lucas, była wiceprezes Partii Zielonych. - Jest to makabryczna rzeczywistość, jeśli chodzi o umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, którą Liam Fox uznaje za jedną z największych korzyści wyjścia z UE – powiedziała rozgoryczona Lucas. - Dzięki katastrofalnemu Brexitowi, który funduje nam rząd, wreszcie będziemy mogli jeść produkty z robakami i pleśnią. Nikt nie zagłosował za Brexitem, który obniża standardy naszej żywności, ale to jest właśnie to, co stara się przepchnąć nasz rząd – dodała.



