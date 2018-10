Rząd UK przeznaczy £15 mln na walkę z marnowaniem żywności!

Fot. Getty

Minister ds. środowiska i żywności Michael Gove ogłosił na kongresie Partii Konserwatywnej wprowadzenie nowej polityki przeciwko marnowaniu żywności. Program ma kosztować £15 mln i ma sprzyjać produkcji żywności przyjaznej dla środowiska.

Dane są przerażające – w Wielkiej Brytanii, każdego roku, marnowanych jest nawet 100 tys. ton zdatnej do spożycia żywności. Produkty, które wyrzucane są do śmieci, zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez supermarkety, są warte nawet £20 mld!

Michael Gove zapowiedział, że rząd UK przeznaczy na walkę z marnowaniem żywności aż £15 mln. Dzięki tym środkom ulepszona ma zostać dystrybucja żywności pośród ludzi uboższych, która inaczej trafiłaby do śmieci. Tu należy jednak zastrzec, że produkty spożywcze, które trafią w ten sposób do najbardziej potrzebujących mieszkańców Wysp, będą w pełni przydatne do spożycia.

Michael Gove liczy na to, że dzięki programowi uda się rocznie przygotować dodatkowych 250 mln posiłków. - Współpracując z przemysłem i organizacjami charytatywnymi powinniśmy być w stanie przygotować 250 mln dodatkowych posiłków rocznie i rozdysponować je wśród osób najbardziej potrzebujących w naszym społeczeństwie – powiedział minister w swoim przemówieniu na kongresie.

Nowa polityka jest uzupełnieniem programu, który zobowiązuje supermarkety i producentów żywności w UK (na razie na zasadzie dobrowolności) do ograniczenia marnotrawstwa żywności o połowę do 2030 r. Jest to również cel, który został ustalony globalnie i do którego zachęcani są zwykli konsumenci. A przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii każdy mieszkaniec marnuje rocznie żywność o wartości £300.



