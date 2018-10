Po Brexicie unijni imigranci przybywający w UK STRACĄ swoje przywileje

Premier Theresa May zapowiada, że nawet wykwalifikowani pracownicy z krajów Unii Europejskiej nie będą mogli liczyć na specjalnie względy, gdy będą starali się o pracę na terenie UK.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych czekają nas duże zmiany jeśli idzie o regulacje dotyczące imigracji. Rząd Theresy May podjął już decyzję w tej sprawie postępując zgodnie z zaleceniami Komitetu Doradczego ds. Migracji (Migration Advisory Committee), które zostały również poparte przez opozycyjną Partię Pracy. Jeszcze jesienią ma ukazać się "biała księga", w której dookreślone zostaną szczegóły w tej kwestii, ale już teraz wiadomo, że:

Najnowsze oświadczenie Theresy May: Imigranci z UE stracą swoje przywileje po Brexicie, gdy przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób

Paszporty turystów krótkoterminowych i biznesmenów ze wszystkich krajów "niskiego ryzyka" będą kontrolowane na bramach elektronicznych - do tej pory to ułatwienie dotyczyło jedynie obywatele krajów unijnych.

Przed przyjazdem obywatele unijni będą sprawdzani pod kątem obecności w rejestrach karnych i przeprowadzone zostaną kontrole bezpieczeństwie - będzie to rozwiązanie na wzór systemu obowiązującego w USA

Pracownicy, którzy chcą zostać na dłużej w UK musieliby zarabiać minimalną pensji, aby "upewnić się, że nie konkurują z osobami już znajdującymi się w Wielkiej Brytanii"

Wybrani kandydaci do pracy o wysokich kwalifikacjach mogliby do UK sprowadzić swoją najbliższą rodzinę, ale tylko pod warunkiem wsparcia finansowego ze strony ich pracodawców

Nowy system nie ograniczy liczby wiz studenckich

Nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia z radykalną zmianą polityki imigracyjnej, która "zakończy swobodny przepływ osób", jak oświadczyła premier Theresa May. "Nowy system oparty na umiejętności sprawi, że nisko wykwalifikowana imigracja zostanie zniesiona i pozwoli Wielkiej Brytanii znaleźć się na drodze do ograniczenia imigracji do zrównoważonego poziomu, zgodnie z obietnicą" - dodawała May.

Dominic Raab: "Unia Europejska zakpiła z Theresy May"

Szefowa brytyjskiego rządu przyznała, że priorytetem będzie przyciąganie pracowników o wysokich kompetencjach, bez względu na to czy pochodzą z krajów Wspólnoty czy z innych państw. W opozycji do tej strategii nadal pozostają przedstawiciele brytyjskiego biznesu. Confederation of British Industry ostrzega przed znacznym ubytkiem pracowników, które odbije się na niektórych branżach (budownictwo, hotelarstwo, opieka zdrowotna) i tym samym uderzy w ekonomię na Wyspach. British Retail Consortium utrzymuje, że większy wpływ na decyzję o tym kogo do UK wpuścić, a kogo nie powinny mieć realne potrzeby ekonomiczne kraje, a nie "widzimisię" obecnie rządzących polityków.