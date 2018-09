Laburzyści chcą zlikwidować Universal Credit! Mówią o „toksycznym systemie opieki społecznej”

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że laburzyści chcą zlikwidować zasiłek powszechny Universal Credit wprowadzony przez Partię Konserwatywną w 2013 r. Partia Pracy uważa, że jest on elementem „toksycznego systemu opieki społecznej”, który w ostatnich latach wpędził w biedę tysiące brytyjskich rodzin.

Margaret Greenwood - minister ds. pracy i emerytur w gabinecie cieni Partii Pracy, wygłosi dziś przemówienie na dorocznej konferencji laburzystów w Liverpoolu. Greenwood wypunktuje „toksyczny system opieki społecznej”, którego głównym elementem jest zasiłek powszechny Universal Credit. Według Partii Jeremy'ego Corbyna Universal Credit przyczynił się bowiem do znacznego zubożenia społeczeństwa i wpędzenia w biedę tysięcy rodzin na Wyspach.

Do niedawna Partia Pracy chciała jedynie „wstrzymać i naprawić” Universal Credit, ale teraz wszystko wskazuje na to, że partia zaostrzyła w tym względzie swoje stanowisko. Greenwood uważa, że flagowa reforma Partii Konserwatywnej, w wyniku której jeden zasiłek powszechny zlikwidował sześć odrębnych dotychczas zasiłków (income based Jobseeker's Allowance, Working Tax Credit, Child Tax Credit, Housing Benefit, income based Employment and Support Allowance i Income Support), okazała się porażką.

Doniesienia o tym, że na skutek wprowadzenia Universal Credit tysiące Brytyjczyków pogrążyło się w długach, zaczęło zalegać z czynszem i rozpoczęło korzystanie z banków żywności, płyną do Londynu z całego kraju. - Niczego nie wykluczamy, ponieważ myślimy, że warto jest szczegółowo przeanalizować sprawę zanim podejmie się decyzję – powiedziała Margaret Greenwood w wywiadzie dla dziennika „Daily Mirror”.

Ale likwidacja Universal Credit to nie jedyna zmiana, jaką laburzyści chcą zaproponować w systemie opieki społecznej. Greenwood chce także skończyć z polityką karania mieszkańców Wysp za niestawianie się w terminie na spotkania z doradcami Job Centre. Poza tym minister w laburzystowskim gabinecie cieni chce wprowadzić zasadę, zgodnie z którą wysokość zasiłku będzie korygowana o wskaźnik inflacji w UK.

