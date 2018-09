Ile zarabiają Polacy na emigracji? REKORDOWO dużo - najwięcej, od kiedy Polska wstąpiła do UE

7705 złotych - tyle wynosi średnie miesięcznee wynagrodzenie Polaka pracującego za granicą w 2017 roku - zarabiamy najwięcej od czasu przystąpienia naszej ojczyzny do Unii Europejskiej.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Euro-Tax.pl wynika, że w ubiegłym roku zarobki naszych rodaków były wyższe aż o 14,2 proc. niż rok wcześniej. W sumie polscy pracownicy poza granicami swojej ojczyzny zarobili równowartość 136,5 mld złotych! Dla porównania warto dodać, że w Polsce średnie wynagrodzenie wzrosło w ubiegłym roku o zaledwie 5,5 proc. zwiększając się do poziomu 4272 zł.

"W zeszłym roku spośród krajów Unii Europejskiej nadal najwięcej polskich emigrantów zarobkowych przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Wielkość polskiej emigracji w Belgii i Austrii to odpowiednio 54 tys. i 39 tys. We wszystkich badanych krajach były to liczby wyższe niż w 2016 r. – łącznie we wspomnianych sześciu państwach liczba polskich emigrantów wzrosła w 2017 roku o 6,5 proc. do 1 796 tys" - czytamy w raporcie.

Gdzie dało się zarobić najwięcej? Na czele tego typu rankingów wciąż znajdują się Niemcy. Suma zarobków Polaków uzyskanych za naszą zachodnią granicą sięgnęła 32,6 mld złotych. W porównaniu do 2016 odnotowano wzrost o niespełna jeden procent. Drugie miejsce na podium zajmuje Wielka Brytania. Co ciekawe, właśnie na Wyspach zanotowano znaczny wzrost dochodu Polaków - sięgnął on aż 27 procent, a konkretna kwota wyniosła 24,2 mld zł. Jak widać widmo Brexitu nie jest takie złe, jak je malują... Sumy zarobione w kolejnych na liście krajach są jużo wiele mniejsze. W Irlandii zarobiliśmy 5,2 mld zł, w Holandii 4,6 mld zł, a w Austrii i Belgii nieco ponad 2 mld zł.

A jak wyglądały średnie zarobki Polaków w poszczególnych krajach? W "naszej" Wielkiej Brytanii średni dochód kształtował się na poziomie 7792 zł. Na lepsze apanaże można było liczyć w Austrii i Niemczech - odpowiednio 8955 zł miesięcznie i 7849 zł. Z kolei w Belgii dochody spadły drastycznie - z 7299 zł do 5943 zł. W Holandii mogliśmy liczyć na zarobki na poziomie 6479 zł, a w Irlandii - 8639 zł.

Dodajmy, że w sumie w ciągu 14 lat w strukturach UE nasi rodacy zarobili łącznie blisko 1 384 mld złotych. Co ciekawe jeszcze w 2004 polski emigrant w krajach unijnych zarabiał 4964 zł miesięcznie, podczas gdy w 2017 roku średnio jego dochód przekroczył siedem tysięcy.

"Polacy pozostają cenionymi pracownikami w Europie Zachodniej. Większość ofert pracy nadal skierowana jest do pracowników niższego szczebla, gdzie doświadczenie i kwalifikacje nie są niezbędnym kryterium. Najpopularniejsze branże wśród ofert pracy to opieka i pomoc w domu, praca przy produkcji oraz logistyka i spedycja. Choć w większości badanych krajów zarobki wyrażone w złotych spadły, liczba emigrantów zarobkowych w tych sześciu krajach wzrosła w ubiegłym roku o ponad 100 tys." – komentował Adam Powiertowski, prezes zarządu Euro-Tax.pl.