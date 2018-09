Nie tylko osoby prywatne, ale także firmy mogą ubiegać się o zwrot PPI w Wielkiej Brytanii. Dowiedz się, w jaki sposób

Większość z nas, gdy myśli o zwrotach PPI, kojarzy je zwykle z odzyskiwaniem niesłusznie pobranych przez bank pieniędzy osobom prywatnym. Jednak nie tylko klienci indywidualni padli ofiarą nieuczciwej działalności banków między 1990 a 2010 rokiem. Wśród tych, którym należy się zwrot pieniędzy znajdują się także firmy – podkreśla Tomasz Kowalczyk z Omni Claim.

Mieszkańcy Wysp przyzwyczaili się do tego, że odzyskiwanie PPI dotyczy klientów indywidualnych brytyjskich banków, którzy posiadali produkty kredytowe takie jak pożyczki, hipoteki, karty kredytowe czy kredyty.

Teraz, gdy pozostał już niecały rok na odzyskanie swoich pieniędzy, które klienci stracili przez nieuczciwą praktykę banków między rokiem 1990 a 2010, istotną informacją jest ta, że również firmy mogą ubiegać się o zwrot PPI.

Tysiące firm działających w UK nie zdaje sobie sprawy z tego, że przysługuje im prawo do odzyskania niesłusznie naliczonych przez banki pieniędzy w ramach PPI. Niewiedza ta wynika z faktu, że prawo to nie było tak szeroko nagłaśniane w przypadku firm, jak osób prywatnych. W rezultacie wielu przedsiębiorców nie ubiegało się o zwrot, który nadal im się należy.

Czy firmy mogą ubiegać się o zwrot PPI tak samo jak klienci indywidualni?

PPI dla firm działało w ten sam sposób, jak w przypadku osób prywatnych, kiedy to było sprzedawane jako ubezpieczenie od produktów kredytowych, które zapewniało ochronę na wypadek np. kontuzji, choroby czy śmierci. Mogło dotyczyć ono takich produktów jak pożyczka niezabezpieczona, debet, karta kredytowa czy kredyt hipoteczny, jeśli były one wzięte dla celów biznesowych. Polisę przydzielano osobie, która była reprezentantem firmy i to właśnie ona może ubiegać się o zwrot PPI.

Jedyną różnicą – w porównaniu z klientem indywidualnym – jest to, że polisy PPI dla firm funkcjonowały pod różnymi nazwami: „business PPI”, „Commercial PPI”, „Business Loan Repayment Insurance” czy „Commercial Overdraft Repayment Insurance”, jednak one wszystkie uprawniają do odzyskania PPI.

Kiedy polisa PPI została nieuczciwie sprzedana firmie?

Ubezpieczenie PPI zarówno adresowane do osób prywatnych jak i firm z założenia miało być im przydatne i stanowić ochronę spłaty zadłużenia. Jednak w wyniku nieuczciwych praktyk banków, wielu klientów indywidualnych jak i firm, otrzymało polisę PPI bez wyrażenia na nią zgody. Kiedy zatem mogło dojść do nieuczciwej sprzedaży PPI?

- Gdy polisa została sprzedana firmie bez jej wiedzy

- Nie wyjaśniono jasno, że polisa PPI była opcjonalna

- Właściciel polisy znajdował się pod presją wyrażenia zgody na PPI

- Koszty polisy nie zostały w pełni wyjaśnione

- Wyjątki od polisy nie zostały całkowicie wyjaśnione, lub PPI zostało sprzedane, mimo że właściciel polisy lub firma została wyłączona z roszczeń wobec ubezpieczenia

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań z tytułu PPI: „Firma może ubiegać się o zwrot PPI w podobny sposób, jak osoba prywatna. Przed ostatecznym terminem składania skarg, który upływa 29 sierpnia 2019 roku, przedsiębiorstwo może skorzystać z usług specjalistów zajmujących się zwrotem Payment Protection Insurance i czekać na decyzję Rzecznika ds. Finansowych w tej sprawie. Przypominam jednak, że pozostał już na to niecały rok".

W sprawie odzyskiwania PPI przez firmy wypowiedziała się także Agnieszka Moryc z Admiral Tax zajmującego się optymalizacją podatkową. "Polskim przedsiębiorcom posiadającym biznesy w Wielkiej Brytanii doradzamy, aby ubiegali się o zwrot PPI, jeśli posiadali firmowe konto między 1990 a 2010 rokiem i opłacali ubezpieczenie produktów kredytowych. Wystarczy nawet, że posiadali kartę kredytową na swoją firmę. O prawie do zwrotów PPI przez firmy nie mówi się tak często, jak w przypadku osób prywatnych, co jest dużym błędem, gdyż wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że mogą odzyskać nawet parę tysięcy funtów od banków" - dodaje Agnieszka Moryc.