Podróże zagraniczne i krajowe. Co ogłosił premier Boris Johnson ws. złagodzenia restrykcji?

Fot. Getty

Co ogłosił premier UK w sprawie podróży krajowych i zagranicznych? Kiedy podróżowanie powróci do normalności? Czy wciąż obowiązują te same zasady kwarantanny w UK i testowania dla podróżnych? Zobacz, co na ten temat powiedział Boris Johnson.

W poniedziałek 22 lutego 2021 premier Boris Johnson przedstawił „mapę” wskazującą drogę wyjścia z lockdownu w Anglii. Jakie są ustalenia dotyczące podróży zagranicznych i krajowych? Czy wciąż obowiązują te same zasady kwarantanny w UK i testowania dla podróżnych?

Podróże krajowe. Co ogłosił Boris Johnson?

Premier ogłosił, że swobodne podróżowanie w obrębie kraju i nocowanie w miejscach takich jak hotele będzie dozwolone nie wcześniej niż 12 kwietnia. Będzie to część drugiego etapu wychodzenia z lockdownu - etap ten ma nastąpić pięć tygodni po rozpoczęciu pierwszego etapu (8 marca). Etap drugi może jednak zostać cofnięty, jeśli premier i jego doradcy stwierdzą, że jest to konieczne ze względów epidemicznych.

Jednak już 29 marca zostanie zniesiony zakaz wychodzenia z domu i powróci reguła sześciu osób (lub dwóch gospodarstw domowych). Spotkania w ramach 6-osobowych grup lub większych grup obejmujących jedynie dwa gospodarstwa domowe będą dozwolone na świeżym powietrzu - w tym w prywatnych ogrodach.

W kwestii podróży zagranicznych również nic się nie zmieni w najbliższym czasie. Najwcześniejszym wskazanym terminem zniesienia zakazu podróży zagranicznych jest 17 maja, czyli przewidywana data rozpoczęcia trzeciego etapu wychodzenia z lockdownu. Data ta jest jednak na razie tylko orientacyjna i może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej w Anglii i poza UK.

Oznacza to, że co najmniej do 17 maja 2021 podróże zagraniczne będą dozwolone jedynie w określonych wyjątkowych koniecznościach związanych z życiem prywatnym i zawodowym. Do tego czasu zabronione pozostaną wszelkie zagraniczne podróże niekonieczne, takie jak wyjazdy urlopowe.

Czy wciąż obowiązują te same zasady kwarantanny w Anglii i testowania dla podróżnych?

Inną konsekwencją przedstawionych przez Borisa Johnsona planów wychodzenia z lockdownu jest to, że co najmniej do 17 maja mogą obowiązywać dotychczasowe zasady kwarantanny w Anglii i testów dla podróżnych. Premier nie zapowiedział zmian w tym zakresie, jednak nie można też wykluczyć, że wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej zasady te nie ulegną zmianie przed 17 maja.