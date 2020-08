Życie Polaka w UK w czasach pandemii koronawirusa w 2020 roku - zobacz WIDEO

Fot: YouTube

W sieci pojawił się nowy film Zmywaka, jednego z najzabawniejszych polskich vlogerów w UK i - jak zwykle! - Tomek "dostarczył" kupę celnych, acz złośliwych uwag dotyczących naszej gorzko-słodkiej rzeczywistości.

Czego można spodziewać się po Zmywaka w 67. odcinku jego autorskiego vloga na YouTubie? "Obyś żył w ciekawych czasach - to takie stare chińskie przekleństwo. Tak bardzo chińskie, jak nietoperz na straganie z deserami" - zapowiada Tomek. "W tym odcinku pierwotnie chciałem przez 10 minut stać w ciszy i cynicznie klaskać. Świat jest jak Fiat 126p - działał, dopóki ktoś go nie zgasił. Teraz nikt nie wie, jak to z powrotem odpalić. Ssanie działa (zawsze działało), ale zapłon nie" - dodaje.

"Odcinek - jak zawsze - odpalacie na własne ryzyko. Pamiętajcie, że straconego czasu nikt Wam nie odda :)" - zaznaczył w opisie autor, ostrzegając widzów o swoim specyficznym poczucie humoru.

Redakcja zastrzega, iż materiał wideo ma charakter humorystyczny i jest wyrazem osobistych przekonań autora vloga ZMYWAK.