Zwolnienie dyscyplinarne z pracy w UK - oto temat nowego filmu Zmywaka [WIDEO]

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy w UK - co robić?

Jeden z najpopularniejszych polskich vlogerów działających i nagrywających na Wyspach w ten świąteczno-epidemiologiczny czas postanowił wziąć na warsztat bardzo "lekki" i "przyjemny" temat. Co konkretnie?

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy w UK. Mało świąteczny temat, prawda? Cóż, właśnie tego można było się spodziewać po Zmywaku, który słynie ze swojego cierpkiego i ironicznego poczucia humoru.

"Ręka w górę, kto będąc w UK nigdy nie siedział na żadnej dyscyplinarce! Ja kilka odhaczyłem, a część z nich postanowiłem tutaj naświetlić. Tak, wiem. Moi widzowie to najwyższa półka. Oni na dyscyplinarki nie chodzą... z tłumaczem" - czytamy w opisie 77. odcinka Zmywaka.

"Najfajniejsza rzecz, jaką zapamiętam z 2020 roku? - Borys. Oraz przykrywanie kocem produktów drugiej potrzeby w sklepach typu Tesco. Oczekiwania odnośnie 2021? - Żadne. Tym razem cyrk będzie grał od stycznia, a nie od marca, jak w ubiegłym roku. To proste.Mimo to, życzę Wam niepoprawnego optymizmu w nadchodzącym roku oraz zaglądania czasem na ten kanał" - dodaje Tomek.

Redakcja zastrzega, iż materiał wideo ma charakter humorystyczny i jest wyrazem osobistych przekonań autora vloga ZMYWAK.

