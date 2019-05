Manchester: Zrozpaczona matka obwinia serial Netflixa o samobójstwo swojej 12-letniej córki

W 2017 roku 12-letnia Jessica Scatterson odebrała sobie życie w trzy tygodnie po premierze serialu "Trzynaście powodów" ("13 Reasons Why") dostępnego na Netflixie. Według jej matki, Rachael Warburton, gdyby dziewczyna go nie obejrzała, dziś jeszcze by żyła.

Stworzony przez Briana Yorkeya i wyprodukowany przez Netflix serial bazuje na powieści Jaya Ashera z 2007. Jego fabuła jest osnuta wokół problemu samobójstw wśród młodzieży. Tytułowe trzynaście powodów odnosi się do trzynastu doświadczeń nastoletniej bohaterki serialu, które doprowadziły ją do podjęcia trudnej decyzji o odebraniu sobie życia.

Choć "13 Reasons Why" został doceniony przez krytykę i zdobył uznanie widzów, to zwrócono uwagę na sposób przedstawiania samobójstwa oraz poczucia bezcelowości i bezsensu życia. Niektórzy psychologowie ostrzegali, że znajdująca się w trudnym wieku młodzież, zmagająca się z różnymi problemami, może potraktować netflixową produkcję nie jako przestrogę, ale jako zachętę, w pewnym sensie "instrukcję obsługi" lub usprawiedliwienie odebrania sobie życia.

Według 33-letniej Rachael Warburton z Manchesteru tak właśnie było w przypadku jej córki, Jessiki Scatterson. Według pracującej, jako opiekunka kobiety, gdyby jej córka nie obejrzała "Trzynastu powodów" to prawdopodobnie nie odebrała by sobie życia. - Wierzę, że intencją tego serialu jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemów związanych z samobójstwami wśród młodzieży, ale sądzę, że może on także zachęcać nastolatki i nastolatków do odbierania sobie życia - komentowała Warburton na łamach "The Daily Mirror".

Według niej Jessika po obejrzeniu serialu sama spisała sześć powodów, które sprawiają, że chce umrzeć. Dziewczynka powiesiła się w łazience na dwa dni przed swoimi trzynastymi urodzinami.

Zrozpaczona po stracie swojej córki matka przestrzega innych rodziców przed "13 Reasons Why" i wzywa władze Netflixa do reakcji. - Nie chce, żeby inni rodzice przechodzili przez to, co ja - komentowała i apelowała o bardziej szczelną kontrolę rodzicielską na Netflixie.

