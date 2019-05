ZOBACZ przebój internetu - w Glasgow mężczyzna utknął głową w... śmietniku [video]

Gdybyśmy nie zobaczyli tego na własne oczy, to pewnie byśmy po prostu nie uwierzyli. W szkockim Glasgow pewien mężczyzna zablokował swoją głowę w... stojącym przy ulicy śmietniku!

Jak to zrobił? Nie mamy najmniejszego pojęcia! Filmik, który dokumentuje to "zdarzenie" pojawił się na Twitterze, a miało ono miejsce przy Kilmarnoch w Glasgow. Widać na nim wyraźnie, jak mężczyzna wsadził swoją głowę między górną osłonę śmietnika, a jego krawędź. Gdy tylko zobaczył go autor poniższego filmiku natychmiast wyciągnął telefon i zaczął nagrywać to niecodzienne zajście.

Jak to wyglądało? Zobaczcie sami:

Rzecz jasna oprócz dokumentowania tej tyle zabawnej, co jednak dość niezręcznej i problematycznej sytuacji, prawdopodobnie autor nagrania pyta czy wszystko jest w porządku i czy nie potrzebuje przypadkiem pomocy. Bohater nagrania zapewnia jednak, że wszystko jest w porządku i niczego nie potrzebuje. Zapewnia, że po prostu... szuka czegoś w śmieciach!

Jak czytamy w serwisie "Metro" ten filmik został nagrany 20 kwietnia, a jego autorem jest Peter Duncan.