ZOBACZ kontrowersyjną reklamę Gilette, która ma walczyć z "toksyczną męskością" [wideo]

Fot: YouTube

Olbrzymie kontrowersje wokół nowej reklamy Gilette. Gigant w branży maszynek i innych akcesoriów do golenia chce walczyć z "toksyczną męskością". Część internautów jest oburzona i zapowiada bojkot.

Właściciel marki Gillette wystartował z nową kampanią pod szyldem "The best men can be". W pewien sposób stanowi to nawiązanie do najbardziej znanego sloganu tej firmy - a więc do "The best men can get", czyli "Najlepsze dla mężczyzny". Lecz z drugiej strony nowe hasło wyznacza nowy kierunek zmian w strategii firmy, która ma polegać na walce z "toksyczną męskością" i promowanie "pozytywnej męskości".

Reklama, która wzbudziła tyle kontrowersji wygląda tak:

Co na niej widzimy? Ojców, którzy dają swoim dzieciom przykład jak postępować. Pomagają chłopcu bitemu przez rówieśników. Dodają sił swoim małym córeczkom. Mężczyzn, który zwracają uwagę innym mężczyznom na ich wyraźnie seksistowskie i niewłaściwe zachowanie wobec kobiet. Facetów, którzy rozwiązują swoje konflikty bez użycia pięści.

W internecie zawrzało. Mężczyźni poczuli się dotknięci zaproponowanym w reklamie wizerunkowi typowego faceta i sugerowaniem, że wszyscy z nich to dupki i seksistowskie świnie. Zwracają uwagę, że taki atak na własnych klientów to zwykły strzał w stopę. Nie brakuje również komentarzy, że Gilette chce "podpiąć się" pod ruch #metoo, że to spisek "ideologów lewicy" i "działaczy gender". Dodajmy, że Gilette zobowiązało się do przekazania środków finansowych na organizacje feministyczne, które mają nauczyć współczesnych facetów "jak być mężczyzną".

