Zobacz, jakie są prognozy dla funta na lato. Przewidywania ekonomistów są zaskakujące

Nie zmniejszy to jednak presji wywieranej na funta w związku ze wzrastającym ryzykiem twardego Brexitu.

Będzie to jednak związane z osłabieniem się europejskiej gospodarki i waluty euro.

Zgodne z przewidywaniami finansistów funt brytyjski ma w letnich miesiącach odrobić straty, które poniósł w ostatnim czasie. Ma się tak stać nie tyle przez samo wzmocnienie wartości szterlinga, ale przez osłabienie euro.

Jak twierdzą ekonomiści z Capital Economics – wartość euro osłabnie w ciągu letnich miesięcy, co będzie akurat korzystne dla funta, który dzięki temu odrobi straty związane z tendencją spadkową w ciągu ostatnich tygodni.

Od czasu podania się Theresy May do dymisji, funt brytyjski obniża swoją wartość wobec największych walut, a także złotówki. Związane jest to ze wzrostem ryzyka twardego Brexitu, zwłaszcza, że niekwestionowanym faworytem na stanowisko premiera jest obecnie Boris Johnson, który nie widzi wielkiego zagrożenia dla brytyjskiej gospodarki w wyjściu z UE bez umowy.

- Słabość funta wobec dolara i euro związana jest z brakiem zaufania inwestorów do rynku brytyjskiego w przypadku, gdy ryzyko twardego Brexitu wzrasta coraz bardziej – powiedział Paul Dales z Capital Economics.

Brytyjski parlament odrzucił już trzykrotnie umowę dotyczącą Brexitu i nic nie zapowiada tego, że nowy premier będzie w stanie dokonać w niej jakichkolwiek zmian, a tym bardziej przekonać do niej parlamentarzystów.

Ponadto Unia Europejska zaznaczyła, że nie zamierza się godzić na kolejne przesunięcie terminu Brexitu, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację nowego premiera, który będzie miał wyjątkowo mało czasu na wyjście z brexitowego impasu jeszcze przed 31 października. Boris Johnson powiedział jednak, że wyprowadzi Wielką Brytanię z UE "bez względu na wszystko".

- Obecnie rynki twierdzą, że na twardy Brexit istnieje już 30 proc. szans, a w maju dawały mu 15 proc. Inwestorzy chcą ochronić się przez tą opcją i dalszym spadkiem kursu funta – powiedział Dales, który twierdzi, że paradoksalnie niebawem funt może zacząć odrabiać straty, ale będzie to już związane z osłabieniem się europejskiej gospodarki. Ekonomiści przewidują 5-procentowy wzrost wartości szterlinga w najbliższym czasie wobec waluty euro.

Umocnienie funta może nastąpić w związku z osłabieniem waluty euro, co z kolei powiązane jest z konfliktem handlowym Europejskiego Banku Centralnego ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ponadto obserwujemy – rozpoczęte już w ubiegłym roku – spowolnienie europejskiej gospodarki.

