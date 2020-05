Zobacz, jaka kara będzie groziła za złamanie nakazu kwarantanny w UK! Upiecze się tylko przyjezdnym z Francji i Irlandii

Mimo kryzysu związanego z koronawirusem przyjezdni z Francji i Irlandii zostaną wyłączeni z obowiązku przejścia 2-tygodniowej kwarantanny w Wielkiej Brytanii. Nie podano jeszcze dokładnej daty wprowadzenia tej regulacji, ale wiadomo, jaka będzie groziła kara za niezastosowanie się do nakazu.

Po tym, jak w niedzielę wieczorem Boris Johnson przedstawił trzystopniowy plan rządu na powolne poluzowanie lockdownu w UK, dodał, że „aby zapobiec zarażeniom z zagranicy” wkrótce wprowadzona zostanie przymusowa kwarantanna dla przyjezdnych podróżujących samolotem.

Obecnie rząd radzi, aby nie podróżować za granicę, jednak wielu mieszkańców Wysp nie wie, czy może rezerwować loty na zbliżający się okres wakacyjny. Zgodnie z nowymi regulacjami osoby przyjeżdżające na Wyspy – z krajów innych niż Francja czy Irlandia – będą musiały poddać się 2-tygodniowej kwarantannie.

Za niezastosowanie się do tego nakazu będzie groziła kara do 1 000 funtów lub deportacja (w przypadku obcokrajowców). Dość zastanawiające jest jednak to, że po rozmowie telefonicznej Borisa Johnsona z Emmanuelem Macron, premier UK stwierdził, że nakaz kwarantanny nie będzie obowiązywał przyjezdnych z Francji (wcześniej ustalono, że wyjątkiem będzie tylko Irlandia).

Downing Street poinformowało:

- Regulacje dotyczące kwarantanny nie będą obowiązywać przyjezdnych z Francji na tym etapie.

Z uzgodnień miedzy Johnsonem i Macron wynika także, że mieszkańcy Wysp mogą udać się do Francji na dwa tygodnie i po powrocie na Wyspy nie muszą przechodzić kwarantanny. Nie podano jeszcze dokładnego terminu wprowadzenia regulacji, jednak możemy spodziewać się ich już w tym miesiącu.

