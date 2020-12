Zobacz, jak wyglądają świąteczne dekoracje w Londynie w tym roku [WIDEO]

Zapraszamy na spacer po świątecznie przystrojonym Londynie. Zobacz, jak w trakcie tegorocznego "christmas season" wyglądają Regent Street, Bond Street, Cartier i słynne Piccadilly.

Razem z Edytą wybieramy się na zwiedzanie najpiękniejszych dekoracji w brytyjskiej stolicy. "Londyn jest zdecydowanie w czołówce światowej jeśli chodzi o dekoracje świąteczne" - komentuje popularna polska vlogerka w UK. "Jest to spowodowane dwoma kwestiami. Po pierwsze miasto samo w sobie pięknie dekoruje ulice światełkami, a po drugie wszystkie sklepy, kawiarnie i restauracje prześcigają się w tym zakresie" - dodaje.

Jak wygląda Londyn podczas świąt Bożego Narodzenia?

Zobaczcie nagranie z tej niezwykłej świątecznej wycieczki! Kliknicjie poniżej i podziwiajcie:

Zobacz tegoroczne bożonarodzeniowe dekoracje w brytyjskiej stolicy!

Pięknie, prawda?

I co, zgadzacie się z opiniami Edyty? Podobała się wam jej relacja? Czy na was także wrażenie robi Londyn, cały w świątecznych dekoracjach? Dajcie znać co na ten temat sądzicie - zachęcamy was do wypowiadania się na naszym profilu na FB - czekamy na komentarze!

