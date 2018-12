ZOBACZ jak protestujący zwolennik Brexitu próbuje spalić unijną flagę uszytą z... niepalnego materiału [wideo]

Fot: Metro

To się nazywa spektakularna klęska - jeden z uczestników marszu "Brexit Betrayal" próbował spalić flagę Unii Europejskiej. Nie udało mu się to, bo zgodnie z unijnymi normami, uszyta została z materiałów niepalnych.

Cóż za porażkę w starciu z Unią Europejską i wszystkim, co ona reprezentuje, poniósł zwolennik najbardziej radykalnej wersji Brexitu! Rzeczone wydarzenia miały miejsce podczas demonstracji "Brexit Betrayal" zorganizowanej przez brytyjską skrajną prawicę, UKIP i Tommy`ego Robinsona w minioną niedzielę.

Partia Pracy oskarżyła rząd Theresy May o „brak szacunku dla parlamentu i jego zasad"

Jej uczestnicy nie godzą się na porozumienie wypracowane przez rząd Theresy May i tym protestem chcieli dać temu wyraz. Chcą oni opuszczenia Unii bez żadnej umowy i uważają, że to najlepsze wyjście dla Wielkiej Brytanii. Ich niechęć do Wspólnoty i wszystkich wartości, które reprezentuje, jest doskonale znana. Trudno więc się dziwić, że gdy znalazł się śmiałek, który chciał spalić unijną flagę, inni protestujący zaczęli mu gorąco kibicować.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

W tym starciu człowieka z symbolem triumfował symbol. A w zasadzie regulacje wprowadzone właśnie za sprawą Unii Europejskiej, dzięki którym flaga została uszyta z niepalnych materiałów.

