ZOBACZ jak dzieci z polskiej szkoły w Plymouth świętują Mikołajki w UK!

Na emigracji polskie zwyczaje i tradycje nie umierają - w polskiej szkole sobotniej w Plymouth z okazji Mikołajek dzieci nie tylko odwiedził Święty Mikołaje, ale odbyła się również lekcja polskiej historii i wspólne kolędowanie.

W każdą sobotę szkoła Salisbury Road Primary w St Judes zamienia się w Polską Szkołę Sobotnią w Plymouth (Polish Saturday School in Plymouth), w której nasi mali rodacy mieszkający w UK poznają swoją narodową historię, zwyczaje i język. W zasadzie słowo "szkoła" jest tu użyte nieco na wyrost - uczęszczanie do tej szkoły to okazja na odkrycie i świętowanie części ich narodowej tożsamości. I, jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Plymouth Herald", okazja na spotkanie z Mikołajem!

Gorący temat: Brexit - Władze UK obiecują umowę handlową z UE do końca 2020 roku

W minioną sobotę Święty Mikołaj pojawił się właśnie w polskiej szkole w Plymouth. Rozsiadł się wśród prezentów i wczytując z listy grzeczne dzieci rozdawał kolejne paczki, a następnie razem z nimi śpiewał polskie kolędy.

- Staramy się promować wiele wydarzeń kulturalnych w naszej szkole - komentował zastępcą dyrektora szkoły, Łukasz Młodziniak dla brytyjskich mediów. Opowiadał również w jaki sposób dzień Świętego Mikołaja wygląda w Polsce. Dzieci przed snem wystawiają za drzwi buty, aby o poranku znaleźć w nich prezenty zostawione przez Mikołaja.

Czytaj także: Jak będzie wyglądał pierwszy tydzień Borisa Johnsona na stanowisku nowego-starego premiera UK?

- To najczęściej mała torebka słodyczy, może gra lub książka. Coś małego. Teraz dostaną mały prezent, a większy otrzymają w Wigilię Bożego Narodzenia - uściślał. - Wigilia Bożego Narodzenia jest najważniejszą częścią świąt w Polsce. Na stole mamy 12 różnych potraw, nie jemy mięsa i pijemy alkoholu. Zwykle podaje się zupę grzybową lub barszcz. Jemy także ryby - łososia lub karpia - dodawał.

- Tradycyjnym sposobem rozpoczęcia kolacji wigilijnej jest znalezienie pierwszej gwiazdy na świątecznym niebie, co dzieje się zwykle około godziny 17 - podsumował.