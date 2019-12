Jak będzie wyglądał pierwszy tydzień Borisa Johnsona na stanowisku nowego-starego premiera UK?

Fot. Getty

Wygrana Partii Konserwatywnej jest bezsprzeczna i niepodważalna, a Boris Johnson zapowiedział właśnie, że jego większościowy rząd od razu przystąpi do pracy nad dokończeniem procesu Brexitu. Jak zatem będzie wyglądał pierwszy tydzień Borisa Johnsona na stanowisku nowego-starego premiera UK?

Boris Johnson wreszcie uzyskał prawdziwy mandat do rządzenia, bo choć wcześniej zastąpił na stanowisku premiera Theresę May zgodnie z wszelkimi obowiązującymi regułami, to nie mógł być pewny, czy na tym stanowisku akceptują go zwykli Brytyjczycy. Teraz jednak, po odniesionym przez Partię Konserwatywną, przytłaczającym zwycięstwie, Johnson może mieć pewność, że znacząca większość Brytyjczyków akceptuje go na stanowisku premiera oraz że popiera przyjętą przez niego linię działania ws. przyszłości kraju.

13 grudzień

Jeszcze dziś Boris Johnson pojawi się najprawdopodobniej w Pałacu Buckingham, gdzie królowa Elżbieta II poprosi go o utworzenie w jej imieniu nowego rządu. Następnie, jeśli dojdzie do spotkania, Boris Johnson wygłosi przemówienie przed swoim domem na Downing Street 10 i przystąpi do tworzenia nowego rządu.

17 grudzień

W dniu 17 grudnia świeżo wybrani posłowie zbiorą się w sali Izby Gmin na pierwsze posiedzenie i złożą przysięgę na wierność narodowi. Składanie przysięgi zazwyczaj trwa kilka dni, ale obecnie nastąpi to w trybie przyśpieszonym, by królowa Elżbieta II mogła jeszcze wygłosić mowę tronową przed Świętami Bożego Narodzenia.

19 grudzień

Tego dnia Elżbieta II oficjalnie rozpocznie nową sesję parlamentu, ale już wiadomo, że ceremoniał zostanie sprowadzony do minimum.

20 grudzień

Na ten dzień konserwatyści zaplanowali jeszcze przed wyborami wprowadzenie pod obrady Withdrawal Agreement Bill. Jeśli wszystko się uda, posłowie przyjmą umowę Brexitową oraz umowę wdrażającą przepisy tej umowy jeszcze przed świętami.