Czy Irlandczycy potrafią pić polską wódkę? Ten film to hit [WIDEO]

Irlandczycy kontra polskie alkohole - kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko albo chociaż na własnych nogach? Zobacz wideo, na którym mieszkańcy Zielonej Wyspy "degustują" nasze trunki!

Nie można mieć żadnych wątpliwości - Irlandczycy lubią wypić coś mocniejszego. Piją dużo i chętnie, ale nie ma się co dziwić - wszak to właśnie na tej części Wyspy urodził się Guinness, prawdziwa ikona piwowarstwa i najpopularniejsze (prawdopodobnie) ciemne piwo typu stout na świcie. Tu również produkuje się świetną irlandzką whiskey, która niewiele (jeśli w ogóle!) ustępuje tej Szkockiej.

W dodatku, Irlandia to kraj pubów, których jest mnóstwo, a przeciętny mieszkaniec w tygodniu wypija do dziesięciu pint piwka w tygodniu (550 pint piwa rocznie - dane z rok 2017). Co jak co, ale Irlandczycy piją - ale jak poradzą sobie z degustacją polskich alkoholi?

Na "pierwszy ogień" poszło piwo i to z dość niskiej półki, później, "na drugą nóżkę" wjechał złocisty napój trochę lepszej jakości, a ukoronowaniem degustacji była rzecz jasna wódka, którą można nazwać polskim napojem narodowym. Irlandczycy pili jedną z najstarszych, polskich marek wódek czystych, która jednak w chwili obecnej należy do firmy rosyjskiej.

Zobaczcie, jak Irlandczycy poradzili sobie z "naszymi" trunkami: