Emigracja zarobkowa: Czy jeszcze warto przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii?

Co byś dodał/-a do naszej listy?

Fot. Facebook

Polacy coraz częściej rozważają powrót do Polski. W mediach społecznościowych powstają wciąż nowe fora, na których osoby planujące powrót proszą o porady, dzielą się wątpliwościami i doświadczeniem… W prasie, w telewizji i w opiniach znajomych z jednej strony pojawia się straszenie Brexitem, a z drugiej - entuzjastyczne wychwalanie polepszającej się sytuacji zawodowej i życiowej w Polsce. Czy jest jeszcze sens przyjeżdżać do UK?

Poniżej zamieszczamy kilka najczęstszych argumentów za i przeciw emigracji zarobkowej do UK, jakie można usłyszeć lub przeczytać czy to w mediach, czy to komunikując się ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną… Czy zgadzacie się z tymi argumentami? Jakie argumenty dodalibyście do poniższej listy?

Powrót do Polski: Na jakie wynagrodzenie można liczyć po latach przepracowanych na Wyspach?

Z argumentów opowiadających się za emigracją zarobkową i ułożeniem sobie życia w Wielkiej Brytanii wymienia się z reguły:

łatwość znalezienia dobrze płatnej i stabilnej pracy – zarówno, gdy nie ma się żadnych konkretnych kwalifikacji, jak i wtedy, gdy jest się specjalistą w jakim zawodzie

zarobki pozwalające na spokojne życie i - w niektórych przepadkach – pozwalające także na równoczesne odkładanie jakiejś sumy na przyszłość

pozytywne nastawienie do życia mieszkańców Wielkiej Brytanii

mniej biurokracji i kolejek w urzędach

w przypadku prowadzenie własnej działalności gospodarczej – mniej biurokracji, ułatwienia dla przedsiębiorców

duże możliwości awansu i rozwoju zawodowego.

Powrót do Polski - władze Gdańska oferują wracającym z zagranicy specjalny program mieszkaniowy

Z argumentów przeciw emigracji zarobkowej i ułożeniu sobie życia w UK wymienia się często:

spowolnienie gospodarcze UK

wycofywanie się firm zagranicznych z UK z powodu Brexitu

niestabilność funta

chaos polityczny, ekonomiczny i społeczny związany z Brexitem

niepewność i zawiłości prawno-administracyjne związane z traktowaniem imigrantów po Brexicie

polepszenie się warunków pracy i życia w Polsce

lepsza opieka medyczna w Polsce.

Co sądzicie na temat powyższych argumentów? Zgadzacie się z nimi? Jakie inne argumenty dodalibyście do naszej listy? Czekamy na Wasze odpowiedzi!

>>POBIERZ PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI<<