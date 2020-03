Zobacz 10 największych mitów na temat koronawirusa według Światowej Organizacji Zdrowia

Fot. Facebook, Getty

W natłoku informacji na temat nowego koronawirusa nie wiesz już, co jest prawdą, a co nie? Zobacz koniecznie 10 największych mitów na temat COVID-19 według Światowej Organizacji Zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała listę najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat nowego chińskiego koronawirusa i pokazała, dlaczego mity te mijają się z prawdą. Poniżej przedstawiamy 10 faktów, obalających największe mity na temat COVID-19.

1. Czy chłód, zimna pogoda i śnieg NIE MOGĄ zabić nowego koronawirusa?

NIE. WHO wyjaśnia, że nie jest prawdą, że niskie temperatury w mieszkaniu czy na dworze zabijają nowego koronawirusa lub nawet inne choroby wirusowe. Normalna temperatura ciała człowieka wynosi od około 36,5°C do 37°C - niezależnie od zewnętrznej temperatury i pogody. WHO przypomina, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed nowym koronawirusem jest częste mycie rąk za pomocą płynu na bazie alkoholu lub mycie ich mydłem i wodą.

2. Czy kąpiel w gorącej wodzie nie zapobiega zachorowaniu na nowego koronawirusa?

NIE. Tutaj - podobnie, jak w poprzednim przypadku - zewnętrzna temperatura nie zmienia temperatury ciała człowieka. WHO ostrzega przed gorącymi kąpielami, ponieważ osoby przekonane o ich skuteczności mogą zrobić sobie krzywdę, fundując sobie nawet poparzenia skóry.

Aby zapobiec zarażeniu koronawirusem należy dokładnie i często myć ręce oraz unikać dotykania dłońmi twarzy - szczególnie okolic ust, nosa i oczu.

3. Czy nowy koronawirus przenosi się za pośrednictwem towarów wyprodukowanych w Chinach lub w innym kraju, w którym pojawiły się przypadki COVID-19?

NIE. Mimo że nowy koronawirus może pozostawać na powierzchni przedmiotów przez kilka godzin lub nawet kilka dni (w zależności od rodzaju powierzchni), jest bardzo mało prawdopodobne, aby wirus utrzymywał się na powierzchni po przeniesieniu przedmiotu, przewiezieniu go i wystawieniu na działanie różnych warunków i temperatur - co ma miejsce podczas transportu towarów.

WHO radzi jednak, by w razie podejrzeń, że przedmiot jest zanieczyszczony, po prostu przemyć jego powierzchnię za pomocą środka dezynfekującego, a następnie umyć również swoje ręce środkiem przeznaczonym do dezynfekcji rąk (mydłem z wodą lub płynem na bazie alkoholu).

4. Czy lampy z ultrafioletowym światłem mogą być używane do dezynfekcji rąk?

NIE. WHO informuje, że lampy UV nie powinny być używane do dezynfekcji rąk lub innych obszarów ciała, ponieważ promieniowanie UV może powodować podrażnienia skóry.

5. Czy zwierzęta domowe mogą rozprzestrzeniać nowego koronawirusa (2019-nCoV)?

RACZEJ NIE. WHO informuje, że obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta dzikie lub domowe, np. psy lub koty, mogą zostać zarażone nowym koronawirusem. Dobrze jest jednak pamiętać o myciu rąk po kontakcie ze zwierzętami, ponieważ chroni to przed popularnymi bakteriami, które przenoszą się między ludźmi a zwierzętami. Bakterie te to przede wszystkim E. cola i Salmonella.

6. Czy szczepionki przeciwko zapaleniu płuc chronią przed nowym koronawirusem?

NIE. Szczepionki przeciwko zapaleniu płuc, takie jak szczepionka przeciwko pneumokokom i szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib), nie zapewniają ochrony przed nowym koronawirusem. Wirus jest tak nowy i inny, że potrzebuje własnej szczepionki. Naukowcy próbują dopiero opracować szczepionkę przeciwko 2019-nCoV.

7. Czy regularne płukanie nosa solą fizjologiczną może zapobiec zarażeniu nowym koronawirusem?

NIE. Nie ma dowodów na to, że regularne płukanie nosa solą fizjologiczną chroni ludzi przed zakażeniem nowym koronawirusem. WHO podaje, że istnieją pewne dowody na to, że regularne płukanie nosa solą fizjologiczną może przyspieszyć regenerację po przeziębieniu. Jednak regularne płukanie nosa nie zapobiega infekcjom dróg oddechowych.

8. Czy jedzenie czosnku może zapobiec zarażeniu nowym koronawirusem?

NIE MA DOWODÓW. WHO podkreśla, że czosnek należy do tzw. zdrowej żywności i może mieć działanie przeciwdrobnoustrojowe. Jednak nie istnieją dowody na to, że jedzenie czosnku chroni przez zarażeniem nowym koronawirusem.

9. Czy nowy koronawirus zagraża tylko osobom starszym?

NIE. Nowym koronawirusem mogą zarazić się osoby w każdym wieku. Na podstawie obecnych danych można jedynie stwierdzić, że aktualnie więcej ciężkich przypadków oraz zgonów odnotowano wśród osób starszych oraz z wcześniej istniejącymi schorzeniami (takimi jak choroby serca, astma, cukrzyca czy inne choroby przewlekłe, upośledzające działanie układu odpornościowego).

WHO apeluje jednak do wszystkich ludzi o ostrożność i o stosowanie środków ochronnych, takich jak podstawowe zasady higieny, dokładne i częste mycie rąk czy higiena układu oddechowego.

10. Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu i leczeniu nowego koronawirusa?

NIE. Należy pamiętać, że antybiotyki mają działanie antybakteryjne, a nie antywirusowe. Nowy chiński koronawirus (2019-nCoV) jest wirusem, dlatego nie powinno się stosować antybiotyków jako środków zapobiegawczych lub leczniczych w tym przypadku.

WHO zaznacza jednak, że w przypadku hospitalizacji pacjentom podaje się czasem również antybiotyki - ze względu na możliwe współzakażenie bakteryjne.

