Zniesienie lockdownu w UK - nie spodziewajcie się dużych zmian, ostrzega minister rządu Johnsona

W środę szef brytyjskiego rządu zapowiedział plan łagodzenia obostrzeń związanych z lockdownem. Minister kultury Oliver Dowden ostrzega jednak, że nie należy spodziewać się radykalnych zmian i odejścia od głównych restrykcji.

Członek rządu, który od lutego 2020 roku piastuje swój urząd, na łamach programu BBC Breakfast zadeklarował, że władze brytyjskie nie planują radykalnych w kwestii lockdownu. Dowden zaznaczył, że jedną z cech "mapy drogowej" wychodzenia z obecnego kryzysu, którą Boris Johnson ma zaprezentować w niedzielę, o godzinie 19:00 w specjalnym przemówienie telewizyjnym, będzie "ostrożność". Prędzej trzeba spodziewać się stopniowych i małych kroczków, niż wielkiego zwrotu w podejściu do walki z koronawirusem.

"Możemy zacząć patrzeć w przyszłość, ale musimy to zrobić w bardzo ostrożny sposób. Ludzie nie powinni oczekiwać wielkich zmian od premiera w niedzielę" - komentował w programie BBC minister Dowden.

„Ale to, czego powinni się spodziewać, i tego właśnie ludzie od jakiegoś czasu oczekują, to określenie kierunku, w którym zmierzamy. Dostaniemy mapę drogową dotyczącą naszej przyszłości. To chce zrobić premier" - uzupełniał polityk Partii Konserwatywnej. Jednocześnie ostrzegał, że "najgorsze, co może się teraz zdarzyć, to kolejny szczyt zachorowań, który przytłoczy NHS, po całym tym ogromnym wysiłku".

Dodajmy, że jak wynika z doniesień wszystko wskazuje na to, że wprowadzone 23 marca restrykcje zostaną poluzowane, a wytyczne związane z #stayhome - w pewnej części odrzucone. W perspektywie zbliżającego się lata mieszkańcy UK będą mogli do woli ćwiczyć i przebywać na świeżym powietrzu, będzie można organizować grille, wychodzić na spacery i wyjeżdżać poza miasto. Nakaz niemal bezwględnego pozostawania w domu ma zostać zniesiony.

Z kolei wciąż w mocy mają zostać zachowane regulacje dotyczące "social distancing", choć może w tej kwestii się coś zmieni. Wciąż zalecane będzie zachowanie bezpiecznej odległości od innych, a być może rząd zarekomenduje posługiwanie się środkami ochrony osobistej (PPE). Wygląda również na to, że maski, okulary ochronne, przyłbice czy specjalne bariery mogą się przydać wszędzie tam, gdzie dochodzi do kontaktów z klientem.

Co ciekawe, o ile Londyn chce poluzować restrykcje, o tyle Edynburg, Belfast i Cardiff nie podzielają takiego stanowiska. Szkocja, Irlandia Północna i Walia, które dysponują autonomią w tej kwestii skrytykowały już decyzję Johnsona. Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała przedłużenie lockdownu. W Walii pierwszy minister Mark Drakeford ma ogłosić własne plany podczas konferencji prasowej jeszcze dziś. W Irlandii Północnej dyrektor wykonawczy powiedział, że "nie ma jeszcze przesłanek", aby złagodzić blokadę.