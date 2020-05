Szokujące dane: Wielka Brytania jest pierwszym krajem w Europie i drugim na świecie, w którym zmarło najwięcej osób w wyniku pandemii

Office for National Statistics poinformowało, że Wielka Brytania jest drugim krajem na świecie z największą liczbą ofiar śmiertelnych na Covid-19. Wiadomość ta została podana po tym, jak rządy państw całego świata przeznaczyły 6,5 miliardów funtow na opracowanie szczepionki i sposobu leczenia koronawirusa.

Na całym świecie aż 251 718 osób zmarło w wyniku zarażenia koronawirusem, według danych Johns Hopkins University, a w samej Wielkiej Brytanii 30 000 osób – jak podało Office for National Statistics.

Liczba osób zarażonych na świecie przekroczyła 3,5 mln, a tych, którzy wyzdrowieli 1,2 mln. Krajem europejskim z największą liczbą ofiar śmiertelnych w wyniku Covid-19 jest Wielka Brytania, której statystyki przewyższyły także te we Włoszech.

Na Wyspach liczba samych zarażonych koronawirusem przekroczyła już 190 584. Z kolei rejonami, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii w UK, są North West i Londyn. W samej brytyjskiej stolicy zarażonych jest już ponad 24 988 osób, z kolei w rejonie North West 20 428 osób.

Następne w kolejności są South East – 17 756 osób, West Midlands – 13 788 osób, Szkocja – 12 266 osób, wschodnia Anglia – 11 077 osób, Yorkshire i The Humber – 10 982 osoby, Walia – 10 524 osoby, North East – 8 251 osób, East Midlands – 7 143 osoby, South West – 6 571 osób, Irlandia Północna – 3 836 osób.

Największą liczbę ofiar na świecie mają Stany Zjednoczone, w których liczba zgonów osiągnęła już prawie 69 000.

W tym tygodniu na Wyspach (początkowo na Isle of Wight) mają ruszyć testy aplikacji do śledzenia kontaktów osób zarażonych Covid-19. Minister Zdrowia, Matt Hancock poinformował, że aplikacja ta ma stać się jednym z głównych narzędzi do walki z pandemią.