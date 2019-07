Znany angielski piłkarz błaga o pomoc w odnalezieniu skradzionego psa. Oferuje nagrodę w wysokości 30 000 funtów!

Fot. Instagram

Od 20 do 30 tys. funtów oferuje znany angielski piłkarz Daniel Sturridge temu, kto odnajdzie jego ukochanego, a skradzionego kilka dni temu pieska. Piłkarz jest zdesperowany i błaga na Instagramie o pomoc.

Piesek został ukradziony Danielowi Sturridge'owi z domu w Los Angeles. Złodzieje wiedzieli, co robią, ponieważ ukochany przez piłkarza szpic miniaturowy (pomeranian) często towarzyszył mu w wyjazdach. Piesek jest zresztą, jak widać na Instagramie, nieodłącznym kompanem Sturridge'a. - Ktoś włamał się do mojego domu w LA i zabrał mojego psa. Słuchajcie, ktokolwiek wie, kto mógł to zrobić, zapłacę mu ile będzie chciał. Jestem śmiertelnie poważny. Chcę wiedzieć, kto zabrał mojego pieska. Chcę wiedzieć, co się stało. Chcę wiedzieć, dlaczego ktoś zabrał mojego psa! - czytamy w emocjonalnym wpisie Sturridge'a na portalu społecznościowym.

Były piłkarz Liverpoolu zaoferował osobie, która pomoże w znalezieniu jego miniaturowego szpica, od 20 do 30 tys. funtów. - Przynieście mi do domu mojego pieska. Tak czy tak będę się z tego domu wyprowadzał. Nie zależy mi już na tym miejscu. Będę się przeprowadzał, jutro albo pojutrze – dodał Sturridge w innym wpisie, publikując jednocześnie nagranie z kamery CCTV, która zarejestrowała włamywaczy.

