Znana firma browarnicza utworzy w Wielkiej Brytanii 700 nowych miejsc pracy!

Fot. Getty

Czasy pandemii mamy już chyba na dobre za sobą, a w branży hospitality w UK pojawiają się nowe inwestycje. Znana firma browarnicza zapowiedziała właśnie odnowienie ponad jednej czwartej swoich pubów i przy okazji zatrudnienie 700 nowych pracowników.

Firma, o której mówimy, to Heineken, który posiada w UK blisko 2,5 tys. pubów. Ten holenderski gigant zapowiedział właśnie zainwestowanie w posiadane lokale £42 mln i utworzenie przy okazji 700 nowych miejsc pracy. Heineken zamierza zmodernizować 660 pubów Star Pubs & Bars, czyli ponad jedną czwartą wszystkich swoich lokali na Wyspach. 137 lokali przejdzie remont generalny, który będzie kosztował co najmniej £125 000. Heineken poinformował także, że inwestycje skoncentrują się na dwóch kierunkach - na podmiejskich pubach, do których ludzie zaczęli aktywniej uczęszczać na skutek pandemii (ponieważ są blisko miejsca zamieszkania) i na lokalach położonych przy głównych ulicach w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

Heineken inwestuje w UK

Modernizacja lokali Heinekena będzie polegać m.in. na remoncie kuchni i utworzeniu nowych barów. Firma skoncentruje się również na ulepszaniu miejsc do siedzenia na świeżym powietrzu w niektórych swoich pubach w związku z ciągłym wzrostem popytu na napoje i posiłki na świeżym powietrzu. - Ludzie przebywali bliżej domu w ciągu ostatnich dwóch lat z powodu pandemii i zapragnęli spędzać czas w swoich lokalnych pubach, a nie w tych w centrum miasta, do których podróżowali wcześniej. Oni nie chcą cofać czasu: oczekują lepszej jakości, w tym jedzenia i specjalnych napojów – takich jak koktajle – które trudniej zrobić w domu. Ograniczenie kosztów utrzymania potęguje te trendy. Ludzie szukają naprawdę dobrych wrażeń, kiedy wychodzą z domu – to są trudne czasy. Jesteśmy jednak pewni, że puby, które dostosują się do zmieniających się potrzeb bywalców, będą miały świetlaną, długoterminową przyszłość – zaznaczył Lawson Mountstevens, dyrektor zarządzający Star Pubs & Bars.