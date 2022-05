Brytyjscy expaci nie mogą od 1 maja prowadzić w Hiszpanii samochodu. Rządy obu krajów nie osiągnęły porozumienia po Brexicie

Fot. Getty

Choć trudno w to uwierzyć, to od 1 maja brytyjscy expaci nie mają prawa do prowadzenia w Hiszpanii samochodu. Rządy obu państw nie osiągnęły porozumienia ws. ważności brytyjskiego prawa jazdy po Brexicie.

Od 1 maja tysiące Brytyjczyków żyjących w Hiszpanii nie będzie mogło używać brytyjskiego prawa jazdy na hiszpańskich ulicach, a co za tym idzie – prowadzić samochodu. Zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie brytyjskiego paszportu nie dotyczy jednak turystów przybywających na Półwysep Iberyjski z Wielkiej Brytanii. Nowe ograniczenia dla brytyjskich expatów to efekt braku porozumienia między rządami Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w sprawie licencji wydawanych przez the Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Ostateczny termin na osiągnięcie w tej sprawie konsensusu minął w dniu 30 kwietnia.

Brytyjczycy bez prawa do prowadzenia samochodu w Hiszpanii – kto jest winien?

Deputowany Partii Konserwatywnej Sir Iain Duncan Smith nie ma wątpliwości, kto jest winien całej sytuacji. Brytyjczyk wskazuje na władze hiszpańskie, twierdząc, że nieco zlekceważyły one tę sprawę. - To wszystko przez 'mañana, mañana' [jutro, jutro]. Najwyższy czas, by wzięli się do roboty i zrobili to, na co się zgodzili – zaznaczył oburzony poseł na łamach „The Mail on Sunday”.

Do dnia 30 kwietnia Brytyjczycy mieszkający w Hiszpanii mogli korzystać z prawa jazdy wydanego przez DVLA, ale teraz czekają ich w tym względzie tygodnie chaosu. Co jednak ciekawe, regulacje dotyczące brytyjskich kierowców przyjęły wszystkie inne państwa Unii Europejskiej i tylko Hiszpania nie zdążyła z tym na czas. - Nie osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie zamiany brytyjskiego prawa jazdy na hiszpańskie. Od 1 maja posiadacze brytyjskiego prawa jazdy, którzy rezydują w Hiszpanii od ponad sześciu miesięcy i którzy nie wymienili prawa jazdy w okresie przejściowym, nie będą już mogli legalnie prowadzić pojazdów w Hiszpanii. Zgodziliśmy się szybko przyspieszyć rozmowy i wzywamy rząd hiszpański do przedłożenia środków tymczasowych”.

Brytyjskie prawo jazdy:

nie będzie ważne od 1 maja 2022 r. do prowadzenia pojazdów w Hiszpanii, jeśli jego posiadacz mieszkał w Hiszpanii przed 1 stycznia 2021 r.;

będzie uznawane przez 6 miesięcy od daty uzyskania rezydentury, jeśli jego posiadacz przeprowadził się do Hiszpanii po 1 stycznia 2021 r.